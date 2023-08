S&P rebaixa ratings do Casino e vê calote iminente

São Paulo

A agência de classificação de risco S&P (Standard & Poor's) rebaixou de CCC- para CC os ratings que atribui ao grupo francês Casino, controlador da rede de supermercados Pão de Açúcar. Segundo a agência, um default do Casino é iminente.

O grupo varejista francês fechou o acordo de reestruturação da dívida com os credores, liderados pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky, na última sexta-feira (28). O acordo resultará, em princípio, na injeção de 1,2 bilhão de euros em dinheiro novo no Casino e na reestruturação de dívida de 6,4 bilhões de euros.

Na avaliação da S&P, no entanto, o acordo não é o suficiente para resolver os problemas. A agência diz que uma inadimplência do grupo francês pode decorrer tanto da falta de pagamento de juros da dívida, como também caso o acordo alcançado pela companhia for confirmado, o que se configuraria como um evento de não pagamento do crédito na visão da agência de risco.

No final de junho, o Casino informou que pretende vender suas filiais sul-americanas, o brasileiro Grupo Pão de Açúcar (GPA) e o colombiano Éxito, em um esforço para reduzir sua dívida e garantir a sustentabilidade econômica.

A S&P disse ainda que mantém uma perspectiva negativa para os ratings do Casino. De acordo com a agência de risco, um rebaixamento para D será realizado caso o Casino prossiga com a reestruturação financeira anunciada, ou se o grupo não honrar os compromissos financeiros segundo o cronograma original.

