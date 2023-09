BC projeta crescimento do PIB de 1,8% em 2024 e eleva chance de inflação estourar meta

Brasília

O Banco Central prevê crescimento de 1,8% para o PIB (Produto Interno Bruto) em 2024, segundo o relatório trimestral de inflação divulgado pela autoridade monetária nesta quinta-feira (28).

A primeira estimativa do BC sobre a expansão da economia para o próximo ano ficou acima das expectativas do mercado financeiro e abaixo das projeções do governo Lula (PT).

Para 2024, o Ministério da Fazenda projeta crescimento de 2,3%, enquanto os economistas da iniciativa privada estimam alta de 1,5%, de acordo com o boletim Focus publicado na última segunda (25).

Sede do Banco Central, em Brasília - Gabriela Biló - 14.abr.2023/Folhapress

Para este ano, o BC revisou novamente a sua projeção para o crescimento do PIB para cima e espera agora um avanço de 2,9%. A última estimativa, divulgada em junho, era de alta de 2%.

"Avalia-se que o forte crescimento no primeiro semestre em parte reflete fatores transitórios e que permanece a perspectiva de que a atividade cresça em ritmo menor nos próximos trimestres e ao longo de 2024", diz.

No relatório, o BC afirma que a alta no segundo trimestre "superou substancialmente" as previsões realizadas anteriormente.

De acordo com a autoridade monetária, a projeção mais elevada para crescimento do PIB para este ano repercute "a surpresa positiva no segundo trimestre e ligeira melhora nos prognósticos para a evolução da indústria, dos serviços e do consumo doméstico."

"A agropecuária deve contribuir negativamente para as variações trimestrais no restante do ano, em especial no terceiro trimestre, visto que a maior parte da colheita dos produtos com os maiores crescimentos anuais ocorreu no primeiro semestre", diz.

O bom desempenho da economia no segundo trimestre deste ano e a safra agrícola recorde também levaram a Fazenda a rever seu prognóstico para 3,2% em 2023.

Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que o crescimento do PIB está sendo revisado para cima tanto para este ano quanto para o próximo e que o mercado financeiro "tem errado muito" em suas projeções.

Na véspera da divulgação do relatório, Campos Neto falou em alta do PIB de 3% em 2023 e de ao menos 2% em 2024.

"O que a gente vê com esses números na ponta, principalmente com os indicadores soft –confiança do consumidor, da indústria–, que [o crescimento do PIB] está indo para 2% no ano que vem, pelo carry [carregamento estatístico] deste ano", disse.

"Então, a gente saiu de 0,5% para 3% neste ano. E, no ano que vem, de uma coisa de perto de 1,2%, 1,3% para 2%, 2,1% ou 2,2%", continuou.

Para o ano que vem, o BC espera variações nos componentes da oferta e da demanda mais homogêneas do que as previstas para 2023 e fala em contribuição dos setores mais cíclicos da economia (ou seja, mais sensíveis ao ciclo econômico doméstico), em um ambiente de gradual flexibilização dos juros.

A autoridade monetária classifica como menos cíclicos agropecuária; indústria extrativa; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades imobiliárias; e administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social. As demais atividades entram no rol de segmentos mais cíclicos.

Pelo lado da oferta, agropecuária, indústria e serviços devem crescer, respectivamente, 1,5%, 2% e 1,8%.

"A base de comparação elevada de 2023, ano de safra recorde de grãos, contribui para a expectativa de alta mais modesta para a agropecuária em 2024. Adicionalmente, preços deprimidos de algumas culturas podem desestimular a ampliação de área cultivada", afirma.

Na demanda doméstica, as taxas de variação esperadas para o consumo das famílias, o consumo do governo e a FBCF (formação bruta de capital fixo) são 1,9%, 1,5% e 2,1%, respectivamente.

"Expansão mais moderada dos benefícios sociais e de outros gastos governamentais do que a observada em 2023 deve contribuir para atenuação do crescimento do consumo das famílias e do governo, ante o previsto para 2023", estima.

Quanto à inflação, conforme divulgado no comunicado da última reunião do Copom, na semana passada, a estimativa do BC para o IPCA é de 5% para este ano –acima do limite superior do intervalo de tolerância (4,75%).

Pelo sistema de metas, o alvo fixado pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) para 2023 é de 3,25% —com 1,5 ponto percentual de tolerância para cima e para baixo.

O BC calcula que a probabilidade de a inflação ficar acima do teto da meta neste ano é de 67%. No documento anterior, de junho, o risco era de 61%. No início do ano, a previsão de estouro da meta era de 83%.

Se confirmado o estouro, será o terceiro ano consecutivo que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) fica acima do limite a ser perseguido pelo BC.

Quando a inflação anual fica fora do intervalo de tolerância, o presidente da autoridade monetária (Roberto Campos Neto) precisa escrever uma carta ao ministro da Fazenda (Fernando Haddad) explicando as razões para o descumprimento do objetivo.

A inflação projetada pelo BC é de 3,5% em 2024 e de 3,1% em 2025 e 2026, respectivamente, diante da meta de 3% a ser perseguida pela autoridade monetária.

Para 2024, o BC vê 24% de chance de a inflação ultrapassar o teto da meta e 7% de ficar abaixo do limite inferior. Para 2025 e 2026, diz haver probabilidade de 16% de o índice estourar o limite superior da margem de tolerância e 12% de ser menor do que o piso.

O BC destaca que as projeções de inflação tiveram poucas alterações de junho a setembro. "Vários fatores atuaram para cima e para baixo, mas tenderam em boa medida a se compensarem", diz

Entre os fatores de revisão para cima, cita a trajetória mais baixa da Selic da pesquisa Focus, que capta a percepção do mercado financeiro, a forte subida do preço do petróleo e indicadores de atividade econômica mais fortes do que o esperado.

Na direção contrária, entre os fatores de revisão para baixo, menciona inflação observada recentemente menor do que a esperada e queda das expectativas de inflação.

"Para 2023, houve queda significativa na projeção da inflação de preços livres, puxada principalmente por alimentação no domicílio, e forte aumento na projeção para administrados, impactada pelo acentuado crescimento do preço do petróleo", acrescenta.