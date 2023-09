Lego abandona projeto de parar de usar plásticos à base de petróleo

Financial Times

A Lego abandonou seu esforço mais importante para eliminar plásticos à base de petróleo de seus bloquinhos, depois de descobrir que seu novo material resultava em maiores emissões de carbono, em um sinal dos complexos compromissos que as empresas enfrentam em sua busca pela sustentabilidade.

A maior fabricante de brinquedos do mundo anunciou dois anos atrás que havia testado um tijolo protótipo feito de plástico reciclado de garrafas em vez de ABS à base de petróleo, atualmente usado em cerca de 80% das bilhões de peças que produz a cada ano.

No entanto, Niels Christiansen, CEO do grupo dinamarquês de propriedade familiar, disse ao Financial Times que o uso de tereftalato de polietileno reciclado (RPET) teria levado a maiores emissões de carbono ao longo da vida útil do produto, pois exigiria novos equipamentos.

Em vez disso, a Lego decidiu tentar melhorar a pegada de carbono ao longo do tempo do ABS, que atualmente precisa de cerca de 2 kg de petróleo para produzir 1 kg de plástico.

"Nos primeiros dias, a crença era de que era mais fácil encontrar esse material mágico ou esse novo material" que resolveria a questão da sustentabilidade, disse Christiansen, mas "isso não parece estar lá. Testamos centenas e centenas de materiais. Simplesmente não foi possível encontrar um material assim."

A mudança de tática da Lego destaca as difíceis decisões enfrentadas pelas empresas em relação à sustentabilidade, onde diferentes metas, como eliminar o uso de combustíveis fósseis e reduzir as emissões de carbono, podem entrar em conflito.

Inicialmente, a fabricante de brinquedos dinamarquesa tinha como meta eliminar todos os plásticos à base de petróleo nos cerca de 20 materiais que utiliza em seus conjuntos de brincadeiras até 2030. Ela começou rapidamente em 2018, substituindo o polietileno à base de petróleo por uma versão à base de plantas do mesmo plástico que utiliza em cerca de 20 peças diferentes, incluindo árvores e arbustos.

Também está no caminho certo para eliminar sacolas plásticas descartáveis usadas na embalagem de seus tijolos até 2025, com muitos conjuntos atuais apresentando recipientes de papel em vez disso.

Mas substituir o ABS, um plástico que torna os tijolos duráveis e fáceis de montar e desmontar - o que a fabricante de brinquedos chama de "poder de encaixe" - tem se mostrado muito mais difícil.

Tim Brooks, chefe de sustentabilidade da Lego, disse que o RPET, por si só, é mais macio que o ABS, então precisa de ingredientes extras para lhe dar segurança e durabilidade semelhantes ao plástico existente, além de grandes quantidades de energia para processá-lo e secá-lo. "É como tentar fazer uma bicicleta de madeira em vez de aço", disse ele.

Ele acrescentou: "Para escalar a produção [de PET reciclado], o nível de interrupção no ambiente de fabricação foi tal que precisávamos mudar tudo em nossas fábricas. Depois de tudo isso, a pegada de carbono teria sido maior. Foi decepcionante."

A Lego agora pretende tornar cada parte constituinte do ABS - acrilonitrila butadieno estireno - mais sustentável, incorporando gradualmente mais materiais biobaseados e reciclados.

"Não é passar de 0 a 100% sustentável de um dia para o outro, mas você começa com elementos baseados em materiais biológicos ou materiais reciclados. Talvez seja 50%, ou 30%, ou 70% baseado nisso", disse Christiansen.

Mas ele admitiu que isso tornaria mais difícil comunicar com os consumidores, pois inicialmente seria impossível dizer em que medida as emissões foram reduzidas em cada conjunto individual.

No entanto, o CEO da Lego insistiu que o novo foco era o correto e ajudaria a empresa a alcançar suas metas para 2032, com uma redução de 37% nas emissões em comparação com 2019 e o uso exclusivo de materiais sustentáveis até então.

O grupo pretende triplicar seus gastos com sustentabilidade para DKr3bn ($ 430 milhões, mais de R$ 2 bilhões) por ano até 2025, e Christiansen admitiu que isso poderia prejudicar suas margens de lucro, pois não repassaria o custo mais alto de compra de materiais sustentáveis aos consumidores.

Brooks disse que a Lego mudou seu foco singular em materiais sustentáveis para visar a redução de emissões e potencialmente materiais circulares que possam ser reciclados e reutilizados. "RPET é um ótimo exemplo do porquê de não estarmos tentando ser tão dogmáticos", acrescentou.

Outra grande iniciativa é permitir que os bilhões de tijolos que estão nos quartos das crianças sejam reutilizados ou reciclados para criar novos tijolos.

A Lego iniciou o programa Replay nos Estados Unidos e Canadá - que chegará à Europa no próximo ano - no qual as pessoas doam seus tijolos, que são então separados e limpos antes de serem enviados para instituições de caridade.

Brooks disse que espera que a Lego tenha respostas sobre como coletar e separar os tijolos nos próximos dois a três anos, antes de lançar uma oferta comercial em que as pessoas possam ganhar dinheiro devolvendo seus antigos conjuntos, que por sua vez podem ser reutilizados e embalados como novos conjuntos.

"É melhor reutilizar do que reciclar. Então estamos buscando um modelo de negócio circular - como podemos obter receita reciclando tijolos. É uma mudança significativa de pensamento e ideias", acrescentou.