Cacau Show assumirá fábrica da Pan em São Caetano; Patriani também tentou ficar com a área

São Paulo

A Cacau Show arrematou o complexo industrial que pertencia à fábrica de chocolates Pan (Produtos Alimentícios Nacionais), em São Caetano do Sul, no ABC Paulista.

O terreno onde funcionava a fábrica tem 10,4 mil metros quadrados e fica no bairro Santa Paula, região nobre de São Caetano.

Duas matrículas foram a leilão. Avaliadas R$ 105,3 milhões, elas foram arrematadas por R$ 70 milhões, valor 33% superior aos R$ 52,6 milhões da segunda praça –o imóvel não recebeu lances na primeira fase do leilão.

O resultado do leilão foi homologado nesta quinta (19) pelo juiz Marcello do Amaral Perino, da 1ª vara regional de competência empresarial e conflitos relacionados à arbitragem de São Paulo.

Fachada da fábrica de chocolates PAN, em São Caetano - Danilo Verpa-22.fev.23/Folhapress

A construtora Patriani, que tem forte presença no ABC, também tentou ficar com a área. O juiz da falência considerou, porém, que a proposta não atendeu os requisitos do edital.

A empresa também deu lance de R$ 70 milhões e ofereceu pagar 25% de entrada e o saldo remanescente em até 24 meses. A proposta incluía ainda a realização de estudos ambientais que certificassem a ausência de contaminação no imóvel que impedisse a implantação de empreendimento imobiliário.

O lance da Cacau Show, segundo o juiz, era mais vantajoso porque não tinha outras condições além do pagamento do saldo remanescente em até 30 meses.

A liquidação de bens faz parte do processo de falência da indústria. No dia 13 de fevereiro deste ano, a empresa apresentou pedido de autofalência dentro do processo de recuperação judicial pelo qual passava desde 2020. Alguns dias depois, a falência foi decretada.

Conhecida pelos "cigarrinhos" de chocolate, depois substituídos pelo formato de um lápis, a Pan funcionava desde a década de 1930 no Santa Paula.

Além do complexo industrial, o processo de falência também levou outros itens, como máquinas e equipamentos a leilão. O dinheiro será usado para pagar dívidas com funcionários e fornecedores.