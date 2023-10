Subsidiária Light Energia pede à Justiça saída de recuperação judicial da Light

Reuters

A Light Energia, subsidiária de geração e transmissão da Light, solicitou à Justiça sua retirada do processo de recuperação judicial do grupo, informaram as empresas nesta segunda-feira (2) em fato relevante.

"Esse pedido só foi possível por conta do grande avanço recente das negociações do grupo com os credores da Light Energia", disse a Light Energia em comunicado à imprensa.

O movimento está sujeito à conclusão "satisfatória" dessas negociações, acrescentou a companhia.

A Light pediu recuperação judicial à 3ª Vara Empresarial da Capital do Rio de Janeiro em maio, mediante passivos de cerca de R$ 11 bilhões.

A empresa, holding detentora da Light Energia e da Light SESA, já informou ao mercado que está montando um plano para desistir da recuperação judicial e negociar suas dívidas fora das cortes.

A Light Energia disse no comunicado que "não está nem nunca esteve em recuperação judicial", mas que o processo da holding estendeu à companhia os efeitos de uma proteção financeira que agora a empresa pretende abrir mão.

A dívida da Light Energia soma perto de R$ 1,8 bilhão, cerca de 16,7% da dívida total do grupo, e reúne debêntures e bonds, segundo o comunicado.