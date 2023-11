Bolsa abre em queda após divulgação de ata do Copom

São Paulo

A Bolsa brasileira abriu em leve queda nesta terça-feira (7) após a divulgação da ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), que foi considerada mais dura pelo mercado, e com uma série de resultados corporativos no radar de investidores.

Em seu documento, o Copom afirmou que o aumento da incerteza sobre a meta fiscal elevou o risco de investimentos do país, em meio a discussões sobre uma possível mudança do objetivo de déficit zero em 2024. O comitê afirmou, ainda, que o afrouxamento da disciplina fiscal pode impactar negativamente a política de juros.

"O comitê vinha avaliando que a incerteza fiscal se detinha sobre a execução das metas que haviam sido apresentadas, mas nota que, no período mais recente, cresceu a incerteza em torno da própria meta estabelecida para o resultado fiscal, o que levou a um aumento do prêmio de risco", afirmou.

O Ibovespa também é afetado por um movimento de realização de lucros após as quatro altas consecutivas registradas nos últimos pregões. Isso ocorre quando investidores vendem ações que se valorizaram rapidamente, para efetivar os ganhos com os papéis.

Às 10h22, o Ibovespa caía 0,10%, aos 118.334 pontos, enquanto o dólar recuava 0,40%, cotado a R$ 4,866.

Sede do Banco Central, em Brasília (DF) - Gabriela Biló - 14.abr.2023/Folhapress

Para Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura, a ata trouxe uma mensagem mais cautelosa, dando destaque à piora no cenário externo e à falta de fatores para redução da inflação nos próximos meses.

"A mensagem é que o ritmo de 0,50 ponto percentual deve seguir no curto prazo, mas que o tamanho do ciclo de cortes dependerá da reancoragem das expectativas —o que, na visão do BC, depende da fatores da atuação do próprio BC e das autoridades fiscais", diz Borsoi.

João Savignon, chefe de pesquisa macroeconômica da Kínitro Capital, faz a mesma avaliação.

"Consideramos o tom da ata do Copom mais mais duro que o do Comunicado pós-reunião. Foram destacados diversos riscos, seja do global mais incerto, seja do longo caminho para a ancoragem das expectativas e retorno da inflação ao centro da meta", afirma.

Savignon diz, ainda, que a ata confirma o plano de voo do comitê para as próximas duas reuniões de manter o ritmo de cortes em 0,50 ponto, mas que a magnitude das reduções pode ser alterada se o cenário não evoluir conforme o esperado.