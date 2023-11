Na China, cresce preocupação com o futuro enquanto sonho de prosperidade comum se apaga

Pequim | Financial Times

Na vila de Yuxinzhuang, um labirinto de ruas estreitas nos arredores de Pequim conhecido por sua vibrante comunidade de trabalhadores migrantes, Zhou devora macarrão em um pequeno restaurante muçulmano.

Pai de um filho aos 30 anos, ele tem um emprego de criação de empresas de fachada com fluxo de caixa falso para proprietários de pequenas empresas com dificuldades, que então as usam para obter novos empréstimos para pagar seus credores anteriores.

Mas até mesmo esse ramo duvidoso de negócios, que deveria prosperar em tempos de crise, está sofrendo com a desaceleração econômica da China. No mês passado, a renda de Zhou caiu para uma fração dos níveis do ano passado. Zhou, que não quis dar seu nome completo, agora planeja voltar para sua fazenda familiar na província central mais pobre de Henan e vender ovos orgânicos.

"Não sei quem culpar pela desaceleração econômica, mas tudo o que sei é que este ano a economia está realmente ruim", diz. "Demissões em todos os lugares."

O líder chinês Xi Jinping durante evento da Belt and Road Iniciative, conhecida como Nova Rota da Seda, em 17 de outubro - Suo Takekuma via AFP

À medida que o crescimento econômico da China desacelera, histórias como a de Zhou são comuns. Os 296 milhões de trabalhadores migrantes do país estão enfrentando um crescimento salarial mais lento, os novos graduados universitários estão lutando para encontrar empregos, a classe média urbana perdeu dinheiro em uma queda imposta pela política no setor imobiliário e os ricos estão sofrendo com as repressões de Pequim na internet, finanças e setores de saúde.

As regulamentações de segurança nacional estão preocupando as empresas estrangeiras, muitas das quais pararam de investir. Apenas aqueles que trabalham em algumas áreas do governo ou setores considerados estratégicos, como semicondutores, estão sendo poupados.

Xi Jinping, o líder mais poderoso da China desde Mao Tse-tung, que iniciou um terceiro mandato sem precedentes em março, afirma que tudo está indo conforme o planejado. O país está caminhando em direção à "rejuvenescimento nacional" e ao "desenvolvimento de alta qualidade", à medida que a política de "prosperidade comum" do partido reduz a desigualdade.

Mas por trás da retórica triunfante, muitos observadores se perguntam se a formulação de políticas está à deriva. O Partido Comunista costumava oferecer amplas oportunidades econômicas a seu povo em troca de restrições pesadas à sua liberdade política. Agora, o chamado contrato social não está mais claro. No lugar do crescimento e das oportunidades, existem promessas vagas de segurança e "uma vida melhor". Mas, com cerca de 600 milhões de pessoas lutando para sobreviver com menos de US$ 140 por mês, isso será suficiente? Uma sociedade antes otimista agora se preocupa com o futuro.

"O antigo contrato era bastante simples, que era: 'Vamos nos manter afastados da política, não expressaremos opiniões sensíveis, desde que possamos esperar prosperar no futuro'", diz George Magnus, autor de "Red Flags: Why Xi's China is in Jeopardy" [Alertas vermelhos: Por que a China de Xi corre perigo] e pesquisador associado do China Center da Universidade de Oxford.

Isso "foi minado e não apenas pelo fato de que o antigo modelo de desenvolvimento da China não está mais funcionando, mas também pela própria culpa do governo por não abordar as questões", diz ele. "Fundamentalmente, é uma questão de confiança."

A promessa de prosperidade comum

Após garantir seu segundo mandato como secretário do partido no 19º congresso do partido em 2017, Xi sinalizou um "novo acordo" para a China, de acordo com um artigo na época de Evan Feigenbaum, do Carnegie Endowment for Peace.

Os marxistas chineses pensam em termos de contradições —a oposição dialética de diferentes forças ou influências, escreveu Feigenbaum. Durante o período de reforma e abertura que se seguiu ao fim da era Mao, o partido concentrou-se no crescimento econômico, ou na resolução da "contradição" entre as "necessidades materiais em constante crescimento" do povo e a "produção social atrasada" do país, de acordo com um relato dos comentários de Xi no congresso na mídia estatal.

Mas Xi declarou que a China estava enfrentando um novo desafio. Após décadas de crescimento rápido, ele disse que a "contradição principal" era "entre o desenvolvimento desequilibrado e inadequado e as necessidades em constante crescimento do povo por uma vida melhor".

Essas "necessidades", segundo ele, incluíam "demandas por democracia, estado de direito, justiça e equidade, segurança e um ambiente melhor".

Segurança era a palavra-chave, dizem os analistas. Quando Xi se tornou líder do partido em 2012, a organização estava preocupada que o crescente setor privado estivesse empoderando empresários e ofuscando os burocratas.

Em 2013, o partido circulou um memorando interno, Documento Número Nove, atacando a democracia constitucional ocidental e outras ideias, como direitos humanos universais e o fervorosamente pró-mercado "neoliberalismo".

Nos anos seguintes, Xi eliminou a dissidência e impôs disciplina partidária por meio de intermináveis campanhas anticorrupção, ao mesmo tempo em que buscava uma política externa mais assertiva, alienando grandes parceiros comerciais como os EUA.

"A chamada campanha anticorrupção é apenas... um instrumento que o Partido Comunista quer usar para purgar todos que não são leais", diz Xu Chenggang, pesquisador sênior do Center on China's Economy and Institutions da Universidade Stanford.

Esse aumento do controle é generalizado, desde limites na publicação de dados econômicos e investigações de consultorias estrangeiras sob leis de dados e antiespionagem, até a detenção de um milhão de uigures em Xinjiang e a sinização da religião e cultura, dizem analistas.

"A segurança é um requisito para o desenvolvimento. Isso tem sido uma parte bastante clara do contrato social sob Xi Jinping", diz Drew Thompson, especialista em China na Escola de Políticas Públicas Lee Kuan Yew da Universidade Nacional de Singapura.

Mas foi em 2021, quando a economia estava se recuperando do primeiro choque do início da Covid-19, que Xi lançou uma de suas campanhas mais decisivas até agora para atender às aspirações do povo por uma "vida melhor" —o que ele chamou de "prosperidade comum".

Pequim reprimiu o império da internet do bilionário Jack Ma, levando-o a desaparecer da vida pública, e os outros importantes grupos de internet do país, fechando da noite para o dia toda a indústria de tutoria online e restringindo os jogos online para crianças.

Em um discurso sobre a prosperidade comum no comitê central do partido para assuntos financeiros e econômicos em agosto de 2021, Xi explicou os objetivos mais profundos da política. Os quadros devem "se opor resolutamente à expansão ilimitada do capital" e "defender o papel dominante do setor público", disse ele, ao mesmo tempo em que de alguma forma mobiliza "o zelo dos empreendedores".

Significativamente, isso não foi um apelo a um estado de bem-estar social no estilo europeu. O partido estava perseguindo seus objetivos estratégicos de longo prazo de construir a China "em um grande país socialista moderno", disse ele, mas não deve "cair na armadilha do 'welfarismo' que encoraja a preguiça".

O resultado da tentativa de reengenharia da sociedade de cima para baixo foi desastroso para o sentimento de investimento, especialmente quando coincidiu com o aumento das tensões geopolíticas com os EUA, a política de "zero Covid" de Pequim e as "três linhas vermelhas" —um esquema para forçar a desalavancagem no setor imobiliário superendividado.

As ações de tecnologia da China listadas nos EUA caíram 70% entre fevereiro de 2021 e hoje. Embora parte disso seja devido a fatores externos, a política doméstica tampouco ajudou.

Em junho, as taxas de desemprego juvenil atingiram 21,3% antes do governo parar de divulgar os números, provavelmente como resultado do encolhimento do setor de internet, que era um grande empregador de jovens graduados. Os dados oficiais de preços médios de habitação no mercado primário mostram que eles estão caindo em setembro.

"A tragédia da política econômica de Xi Jinping é que ele identificou alguns problemas que a China precisa resolver, mas fez isso da maneira errada", diz Neil Thomas, pesquisador do Asia Society Policy Institute’s Center for China Analysis.

Um fardo para as comunidades rurais

De volta à vila de Yuxinzhuang, uma mulher observa a destruição do lado de fora de sua pequena mercearia. Os prédios do outro lado da rua estão sendo demolidos porque foram construídos anos atrás em terras da vila sem o zoneamento correto, diz ela.

Alguns moradores trabalhadores migrantes suspeitam que o verdadeiro objetivo seja expulsá-los de Pequim. A capital é uma das "cidades de primeira categoria" da China, onde a maioria dos trabalhadores migrantes não tem dinheiro ou qualificações para obter o hukou, o carimbo de registro domiciliar que lhes daria acesso total a serviços públicos como saúde e educação.

"Isso teve um grande impacto em nós", diz a mulher, que é da província de Shandong, sobre as demolições. As vendas despencaram à medida que as pessoas deixam a área, acrescenta.

Para a maioria dos economistas, os desafios estruturais enfrentados pela economia da China têm sido aparentes há mais de uma década —especialmente sua dependência de investimentos financiados por dívida em infraestrutura e imóveis e a parcela relativamente baixa do consumo doméstico no produto interno bruto.

Com a propriedade não sendo mais um impulsionador, muitos estão se perguntando o que irá substituí-la. Um boom de veículos elétricos é um ponto positivo. Mas a manufatura de alta qualidade, embora favorecida por Pequim, não gerará empregos suficientes.

Mesmo com a dívida total —familiar, corporativa e governamental— atingindo 281,5% do PIB no segundo trimestre, de acordo com cálculos da Bloomberg, os avanços de produtividade diminuíram e as perspectivas demográficas pioraram, com a população oficialmente diminuindo pela primeira vez no ano passado. O governo estabeleceu uma meta de crescimento do PIB este ano de 5%, a mais baixa em décadas. O FMI estima que isso possa cair abaixo de 4% nos próximos anos.

Os economistas apontam uma lista de reformas que poderiam reverter a situação. Bert Hofman, ex-diretor do Banco Mundial em Pequim, em um texto intitulado "Diminishing Expectations" ["Expectativas Diminutas"], lista reformas abrangentes nas áreas fiscal, financeira, idade de aposentadoria e pensão, empresas estatais e hukou.

"Nenhuma dessas reformas é fácil, e cada uma delas afeta os interesses de alguns grupos na sociedade... mas o pacote como um todo deve aumentar o bolo para todos", diz ele.

Outros dizem que, se o governo está realmente sério em implementar a "prosperidade comum", ele deveria ter acabado com o hukou, que, segundo eles, transformou trabalhadores rurais e migrantes em cidadãos de segunda classe.

Embora tenha havido alguma reforma do sistema, abolir o hukou poderia aumentar a urbanização, reviver a demanda por imóveis e aumentar a renda média das pessoas, dizem os analistas. Hofman escreve que cerca de 65% da população vive em áreas urbanas, mas cerca de 20 pontos percentuais disso são trabalhadores migrantes. Cerca de 25% da força de trabalho ainda trabalha na agricultura.

"Isso desmente a prosperidade comum", diz John Burns, professor honorário de política e administração pública da Universidade de Hong Kong, sobre o hukou. "As pessoas rurais pagaram o preço por toda essa prosperidade nas cidades."

Mas a crise econômica de hoje vai além dos pobres rurais e urbanos. Pessoas de classe média alta falam em perder milhões de yen em imóveis e planos fracassados de gestão de patrimônio, enquanto as elites ricas reclamam da falta de oportunidades de investimento e da crescente interferência do governo.

Um proprietário de uma empresa de mineração na província de Guangdong, no sul da China, diz que as autoridades locais pegaram dinheiro emprestado dele sem intenção de devolvê-lo, dando-lhe terras baratas em troca. Isso tinha pouco valor devido à crise imobiliária, então ele acabou investindo seu dinheiro em uma granja fora do alcance dos funcionários.

"Houve muita conversa sobre o governo apoiar o setor privado", diz ele. "Na realidade, estamos sob pressão para socorrer governos locais com problemas de caixa."

"Um sentimento de deriva"

Na província rural de Anhui, uma mulher que lamenta a morte do ex-primeiro-ministro da China, Li Keqiang, que morreu repentinamente em 27 de outubro, captura a complexidade dos sentimentos das pessoas em relação aos líderes da China.

O foco do governo em segurança - Pequim construiu um dos estados de vigilância mais extensos do mundo - significou muito menos crime em sua área local, diz a mulher. "Graças ao sistema de vigilância, agora posso pegar um ônibus público sem me preocupar em ser roubada", diz ela, depois de colocar flores na casa ancestral de Li em Jiuzi.

Mas ela, como muitos dos enlutados, revela um desejo por uma liderança mais simpática às suas lutas diárias. Muitos viram isso em Li, que até março era o segundo oficial de Xi, dizendo que ele falava em nome dos pobres.

"Ele foi um grande primeiro-ministro", diz ela, engasgando de emoção.

Ao contrário de Xi e muitos outros líderes seniores, Li cresceu em um bairro modesto, onde ainda existem lojas tradicionais de macarrão de carne de Anhui.

Visto como um reformador pró-mercado que era apoiado pelo ex-presidente Hu Jintao, Li já foi considerado um candidato à presidência, mas o partido escolheu Xi, que o levou em uma direção mais austera.

"Alguns líderes seniores queriam construir uma nação forte às custas da riqueza e das oportunidades das pessoas comuns", diz um segundo enlutado na antiga casa de infância de Li na capital provincial vizinha de Hefei. "O primeiro-ministro Li queria enriquecer as pessoas comuns primeiro e depois criar uma nação forte."

Alguns cientistas políticos argumentam que a ênfase do partido em questões sociais e prosperidade comum, em vez de crescimento, foi uma jogada de poder destinada a reverter o setor privado, que se tornou muito poderoso sob presidentes anteriores, fornecendo 80% do emprego na China.

Xu, de Stanford, diz que a prosperidade comum criou uma plataforma conveniente para culpar os empresários pelos problemas dos pobres, ao mesmo tempo em que minava sua influência. O problema foi que isso se misturou com uma desaceleração causada pela política de zero Covid e problemas imobiliários.

"Se juntarmos tudo isso, agora a economia chinesa está em profundos problemas", diz Xu.

O ex-premiê chinês Li Keqiang, ao centro, e o líder Xi Jinping, à direita, durante evento do Partido Comunista Chinês em Pequim - Florence Lo - 30.set.23/Reuters

A maioria dos analistas argumenta que o governo temporariamente suavizou sua repressão ao setor privado enquanto tenta estabilizar a economia.

Muitos economistas agora estão de olho no terceiro plenário, uma importante reunião do partido que ocorre um ano após uma nova liderança assumir o cargo e que deve ocorrer antes do final deste ano, em busca de sinais dos planos mais amplos do governo para a economia, embora poucos sejam otimistas quanto às perspectivas de reformas mais profundas.

"O fato de haver talvez esse sentimento de deriva ou falta de confiança no futuro, acho que é um fenômeno corrosivo que não estamos acostumados a ver na China e, politicamente, acredito que o governo deva estar preocupado com isso", diz Magnus, de Oxford.

Poucos pensam que a crescente frustração com a economia levará iminentemente a distúrbios sociais, no entanto.

Thompson aponta que foram necessárias as "mais grosseiras violações das liberdades civis" durante os prolongados bloqueios da Covid na China para desencadear os chamados "protestos do livro branco" em novembro de 2022, quando pessoas em muitas cidades, incluindo Pequim e Xangai, seguravam folhas em branco simbolizando tudo o que não podiam dizer.

Mas é mais provável uma perda do antigo otimismo da China que será desafiador de reacender ou, diz Xu, um lento deslize para o cinismo passivo. O segundo enlutado por Li, em Hefei, que trabalha para uma empresa imobiliária e espera em breve perder o emprego, fala sobre a incerteza sentida nas comunidades em toda a China: "Simplesmente não sabemos o que o amanhã trará".