Presidente da Sabesp diz que privatização continuará e não será afetada pelo caso Enel

O presidente da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), André Gustavo Salcedo, afirmou nesta sexta-feira (10) que o processo de privatização da Sabesp deve continuar seu curso após a prestação de esclarecimentos da companhia a autoridades.

Ele afirmou que as críticas feitas a privatizações em decorrência dos problemas enfrentados pela Enel para restabelecer a energia elétrica em São Paulo, após os fortes ventos e o temporal da última sexta-feira (3), não devem afetar o processo.

"A minha percepção é que o processo vai andar após o esclarecimento acontecer", afirmou o executivo em conferência com analistas após a Sabesp ter divulgado na quinta-feira (9) que teve queda de 21,7% no lucro líquido do terceiro trimestre ante o mesmo período de 2022, fechando a R$ 846 milhões.

Os problemas com o Enel geraram questionamentos entre parlamentares paulistas sobre a viabilidade da privatização da Sabesp. Salcedo foi convidado para participar na tarde desta sexta-feira de uma sessão da Comissão Especial para Estudos Relativos ao Processo de Privatização da Sabesp da Câmara de Vereadores de São Paulo.

"A crise (com a Enel) trouxe uma luz sobre o modelo de regulação, que no caso do saneamento a legislação é boa e pode ser melhorada", disse Salcedo, sem dar detalhes. "No caso de saneamento, o poder concedente é municipal e estadual. Há uma proximidade muito grande da supervisão", afirmou.

As ações da companhia, que têm sido influenciadas nos últimos meses pelas expectativas do mercado em torno da privatização, exibiam queda de 0,3% às 12h27, enquanto o Ibovespa mostrava valorização de 1%.

Analistas do Itaú BBA afirmaram em relatório a clientes nesta sexta-feira que nos últimos meses houve a ocorrência de múltiplos eventos que "melhoraram significativamente" as chances de uma privatização da Sabesp.

Os analistas citaram que a expectativa é que a legislação que permite dar andamento ao processo de privatização da maior empresa de saneamento do Brasil possa ser aprovada até o final de novembro na assembleia paulista.