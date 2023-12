Procon-SP multa T4F, produtora de shows de Taylor Swift no Brasil, por falhas na venda de ingressos

São Paulo

O Procon-SP anunciou nesta terça-feira (12) que multou a Time for Fun, a T4F, empresa responsável pela organização dos shows da cantora Taylor Swift no Brasil, pelas falhas ocorridas na venda de ingressos da turnê. A empresa terá de pagar mais de R$ 600 mil e pode recorrer da decisão.

A empresa também foi punida por problemas na comercialização das entradas para o festival Lollapalooza nas edições de 2020 e 2023. Procurada, a T4F informou que não se posicionaria, pois não tem conhecimento da decisão do Procon-SP.

Time for Fun é multada pelo Procon-SP por falhas na venda de ingressos para shows de Taylor Swift e do festival Lollapalooza

De acordo com o Procon-SP, a decisão foi tomada com base no material disponibilizado pela empresa em seu site para esclarecimento de dúvidas sobre venda de ingressos, em reclamações de clientes junto aos órgãos de defesa do consumidor e também em matérias jornalísticas.

"As irregularidades constatadas foram por "serviços inadequados", como falta de respeito às próprias regras da fila virtual, incluindo acesso de consumidores na espera, mesmo quando os ingressos já estavam esgotados; "vantagem manifestamente excessiva" pelo descumprimento de diversas situações relacionadas à meia-entrada e não devolução da taxa de conveniência quando do cancelamento de show", afirmou o órgão.

O Procon-SP alegou que as falhas configuram infração ao Código de Defesa de Consumidor e, por isso, estabeleceu o valor da multa com base na legislação.

"O direito à informação também não foi respeitado no site da empresa, que também apresenta diversas "cláusulas abusivas" nas páginas "Perguntas Frequentes" e "Termos e Condições", dentre elas: Instruções para retirada do pacote VIP; descrição do que pode ser levado para os shows; cobrança de taxa de conveniência nas vendas realizadas presencialmente e sobre procedimentos para cancelamento e devolução do valor do ingresso – que é um direito do consumidor", disse o Procon.

Os shows de Taylor Swift em São Paulo foram em 24, 25 e 26 de novembro. Porém os maiores problemas ocorreram no Rio de Janeiro, onde uma fã morreu e outras cerca de mil pessoas desmaiaram devido ao calor que castigou com uma sensação térmica de 60°C na abertura da turnê brasileira, em 17 de novembro.

No dia seguinte, a Time for Fun anunciou o adiamento do show marcado para aquele dia poucas horas antes do início, quando milhares de fãs já aguardavam na fila do estádio Nilton Santos. O show acabou sendo realizado dois dias depois.