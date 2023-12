Veja o calendário do abono do PIS/Pasep 2024 proposto pelo governo federal

São Paulo

O calendário de pagamento do abono salarial do PIS/Pasep já foi definido pelo governo federal e agora aguarda a aprovação das datas pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador). O conselho, que tem representantes de trabalhadores, de empregadores e do governo, deve se reunir em 13 de dezembro para votar as datas de pagamento e discutir uma pauta extensa ligada aos trabalhadores.

Segundo a minuta à qual a Folha teve acesso, o pagamento do abono de 2024, que tem como base o trabalho exercido em 2022, deve começar em 15 de fevereiro. A data final proposta para o trabalhador retirar o dinheiro é 27 de dezembro.

Abono salarial é pago a trabalhadores formais com renda média de até dois salários mínimos no ano-base, dentre outras exigências - Gabriel Cabral/Folhapress

Calendário de pagamento do abono do PIS em 2024 proposto pelo governo

Nascidos em Recebem a partir de Data final de pagamento Janeiro 15/02/2024 27/12/2024 Fevereiro 15/03/2024 27/12/2024 Março 15/04/2024 27/12/2024 Abril 15/04/2024 27/12/2024 Maio 15/05/2024 27/12/2024 Junho 15/05/2024 27/12/2024 Julho 17/06/2024 27/12/2024 Agosto 17/06/2024 27/12/2024 Setembro 15/07/2024 27/12/2024 Outubro 15/07/2024 27/12/2024 Novembro 15/08/2024 27/12/2024 Dezembro 15/08/2024 27/12/2024

Confira o calendário de pagamento do abono do Pasep em 2024

Final da inscrição Recebem a partir de Data final de pagamento 0 15/02/2024 27/12/2024 1 15/03/2024 27/12/2024 2 15/04/2024 27/12/2024 3 15/04/2024 27/12/2024 4 15/05/2024 27/12/2024 5 15/05/2024 27/12/2024 6 17/06/2024 27/12/2024 7 17/06/2024 27/12/2024 8 15/07/2024 27/12/2024 9 15/08/2024 27/12/2024

Para trabalhadores da iniciativa privada que recebem o PIS, o pagamento do abono leva em consideração o mês do aniversário. O dinheiro é liberado automaticamente para quem é cliente da Caixa Econômica Federal.

O pagamento do Pasep, devido a profissionais de órgãos públicos que se encaixam nas regras do programa, é liberado no Banco do Brasil—para esses casos o dinheiro é pago conforme o número final de inscrição. O governo propõe que servidores com inscrição final zero recebam a partir de 15 de fevereiro, assim sucessivamente até chegar ao final 9, pago em dezembro.

Segundo a resolução a ser votada no Codefat, a consulta para saber se vai receber os valores deve ser feita a partir de 5 de fevereiro no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal Gov.br.

O cálculo do abono considera 1/12 do salário mínimo válido na data do pagamento, multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano correspondente, com arredondamento para cima, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência.

Se o beneficiário trabalhou o ano todo de 2022, receberá um salário mínimo de abono. Será considerado o valor do salário mínimo vigente em 2023, que ainda não foi oficializado pelo governo. Frações de 15 dias, ou mais, são consideradas como 30 dias.