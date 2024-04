Dólar acelera queda após dados de inflação nos EUA e no Brasil

São Paulo

O dólar abriu em queda nesta sexta-feira (26) e acelerou as perdas ante o real após a divulgação de novos dados de inflação nos Estados Unidos, que vieram em linha com as expectativas do mercado.

Segundo o Departamento de Comércio, o índice PCE de preços, o mais acompanhado pelo Fed em suas decisões de juros, subiu 0,3% no mês passado. Os dados de fevereiro não foram revisados e mostram um aumento de 0,3% do PCE.

Nos 12 meses até março, a inflação aumentou 2,7%, depois de avançar 2,5% em fevereiro. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria 0,3% no mês e 2,6% na base anual.

A divulgação ocorre após uma série de dados mais fortes que o esperado que surpreenderam o mercado e adiaram apostas sobre o início do ciclo de corte de juros no país.

Havia temores de que a inflação pudesse exceder as previsões em março, depois que o relatório do PIB (Produto Interno Bruto) do primeiro trimestre, na quinta-feira (25), mostrou que a maior pressão dos preços em um ano, impulsionada pelo aumento dos custos de serviços, especialmente transporte, serviços financeiros e seguros. Isso mais do que compensou a queda nos preços de bens.

No Brasil, a inflação medida pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) perdeu força em abril e desacelerou a 0,21%, após marcar 0,36% em março, segundo dados divulgados nesta sexta pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A taxa de 0,21% é a menor para o quarto mês do ano desde 2020 (-0,01%). À época, a economia brasileira sentia os impactos iniciais das restrições da pandemia, o que dificultava o consumo fora dos lares.

Às 9h50, o dólar caía 0,40%, cotado a R$ 5,143.

Operador observa tela com flutuações do mercado financeiro na B3 - Amanda Perobelli/Reuters

Na quinta, o dólar subiu 0,29% e fechou o dia cotado a R$ 5,164, com dados de atividade econômica e inflação americanos sendo o principal foco de investidores.

O Departamento de Comércio americano divulgou que o PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 1,6% no primeiro trimestre, abaixo das projeções do mercado. Economistas consultados pela Reuters previam que o PIB subiria a uma taxa anualizada de 2,4%. Houve, no entanto, sinais de alerta.

Além disso, dados de inflação trimestral também divulgados nesta manhã surpreenderam para cima: o núcleo do índice de preços PCE acelerou a alta para 3,7% no trimestre, acima da expectativa de 3,4%.

Na Bolsa brasileira, o dia foi volátil, com pressões do setor financeiro e da Vale, a empresa de maior peso do Ibovespa, que reportou queda de 13% em seu lucro do primeiro trimestre.

Com isso, o Ibovespa teve variação negativa de 0,07%, fechando praticamente estável aos 124.644 pontos. A Vale caiu 2,10%, e a Petrobras avançou 2,40%.

Com Reuters