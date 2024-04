PIB dos EUA cresce 1,6% no primeiro trimestre, abaixo do esperado

Washington | Reuters

O crescimento econômico dos Estados Unidos desacelerou mais do que o esperado no primeiro trimestre.

O PIB (Produto Interno Bruto) aumentou a uma taxa anualizada de 1,6%, informou o Departamento de Comércio do país em sua primeira estimativa do PIB trimestral nesta quinta-feira (25). O crescimento foi fortemente influenciado pelos gastos dos consumidores.

Pessoas caminham pela 5ª Avenida em Manhattan, uma das principais ruas comerciais do país, na cidade de Nova York, Estados Unidos - 15.02.2023. Getty Images via AFP.

Economistas consultados pela Reuters previam que o PIB subiria a uma taxa anualizada de 2,4%, com estimativas variando de um ritmo de 1,0% a uma taxa de 3,1%.

No quarto trimestre, a economia cresceu a uma taxa de 3,4%, acima do que os membros do Federal Reserve consideram como uma taxa que não pressiona a inflação, em torno de 1,8%.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O Fundo Monetário Internacional na semana passada elevou sua previsão de crescimento dos EUA para 2024 para 2,7% em relação aos 2,1% projetados em janeiro, citando um emprego e gastos do consumidor mais fortes do que o esperado.

No primeiro trimestre, a geração de empregos foi de uma média de 276 mil posições no mês, em comparação com a média de 212 mil do trimestre de outubro a dezembro.

A economia americana desafia previsões de crise desde o final de 2022, após o ciclo agressivo de aumento dos juros para conter a inflação.