Microsoft vai investir US$ 1,5 bi no grupo de inteligência artificial G42

Dubai e San Francisco | Financial Times

A Microsoft concordou em investir US$ 1,5 bilhão no grupo de inteligência artificial G42, de Abu Dhabi, em sua mais recente grande aposta na tecnologia que destaca a crescente colaboração entre os EUA e os Emirados Árabes Unidos.

O acordo dá à Microsoft uma participação minoritária na G42, e seu vice-presidente e presidente Brad Smith terá um assento no conselho. Isso ocorre depois que a G42 cortou seus laços com fornecedores chineses de hardware, que estavam sob escrutínio de legisladores dos EUA.

O investimento fortalecerá a posição de Abu Dhabi como um polo de IA e é um sinal das ambições do emirado rico em petróleo na tecnologia. Também mostra como o Golfo, por muito tempo visto por muitos pelo Vale do Silício como uma fonte fácil de financiamento, está sendo cada vez mais considerado um parceiro de tecnologia credível.

Compradores internacionais em frente a logo da Microsoft em convenção de tecnologia em Taipé - Sam Yeh - 16.abr.2024/AFP

"Dada a importância da tecnologia e dada a importância para os dois países e dois governos, demos esse primeiro passo em estreita colaboração com os governos dos Emirados Árabes Unidos e dos Estados Unidos", disse Smith. "Daremos o próximo passo e os próximos passos em estreita colaboração com eles também."

Perguntado se o acordo com a Microsoft foi um prêmio por cortar os laços com a China, o CEO da G42, Peng Xiao, disse: "Eu focaria nossa decisão de formar essa parceria com a Microsoft para realmente desenvolver nossas capacidades em escala global. Menos foco no que escolhemos não fazer."

O acordo exigiu negociações com a administração Biden, diante da preocupação de legisladores dos EUA sobre os laços da G42 com a China, incluindo se os dados de cidadãos americanos poderiam ser repassados ao governo chinês.

A G42 disse que "após decidir se associar à Microsoft no ano passado, iniciamos reuniões com autoridades dos EUA para garantir conformidade com as regulamentações dos EUA —incluindo sobre tecnologia chinesa— para que pudéssemos concluir o acordo". Outra pessoa próxima às negociações disse que a G42 concordou em retirar todo o hardware fabricado pela Huawei da China de seus sistemas.

Como parte do acordo, a G42 usaria a plataforma de computação em nuvem Azure da Microsoft "como base para o desenvolvimento e implantação de serviços de IA que fornecemos a todos os nossos clientes", disse Xiao.

Smith disse que as empresas planejam se associar em uma fase posterior para construir centros de dados em outros países. Eles também apoiarão um fundo de US$ 1 bilhão para desenvolvedores de IA.

"O grande investimento da Microsoft não é algo que fazemos sem muita reflexão", acrescentou Smith. "E essa decisão reflete a confiança de nossa empresa nos Emirados Árabes Unidos como país, na G42 como empresa e em Peng como seu CEO."

Presidida pelo poderoso conselheiro de segurança nacional dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, que supervisiona um vasto império empresarial, a G42 é central nas ambições de IA de Abu Dhabi e é apoiada pelo investidor soberano de Abu Dhabi, Mubadala.

As empresas da G42 vão desde centros de dados até saúde, e ela produziu um modelo de linguagem árabe chamado Jais.

Líderes de IA têm sido cada vez mais atraídos por Abu Dhabi por seus grandes planos e bolsos fundos. Recentemente, lançou uma empresa de investimento dedicada a negócios de IA, chamada MGX.

Sam Altman, CEO da OpenAI, visitou várias vezes e teve discussões com investidores dos Emirados Árabes Unidos, incluindo Sheikh Tahnoon, para um esquema de impulsionar a produção de chips, provavelmente custando bilhões de dólares.

Com sede em Seattle, a Microsoft é a principal parceira da OpenAI, tendo investido US$ 13 bilhões na startup, grande parte na forma de créditos para a nuvem da Microsoft.

A Microsoft está se posicionando no centro de um boom de IA após o lançamento do ChatGPT da OpenAI em novembro de 2022. Ela diz que vê o investimento na G42 como um trampolim para outras regiões.

"Ao nos unirmos, acredito que podemos acelerar substancialmente a chegada de serviços de IA no Sul Global", disse Smith.

Satya Nadella, CEO da Microsoft, considera a dominação da IA como crucial para superar os concorrentes e uma maneira de reduzir a dominância do arquirrival Google na busca.

Nadella buscou dominar o mercado investindo pesadamente. No mês passado, a Microsoft fechou um acordo de US$ 650 milhões para contratar os fundadores e dezenas de pesquisadores e engenheiros da startup de IA Inflection.

A Microsoft foi a maior gastadora durante um frenesi de investimentos nos últimos 18 meses. De acordo com a fornecedora de dados de mercados privados PitchBook, o investimento em IA generativa quadruplicou entre 2022 e 2023.

A maior parte dos US$ 27 bilhões arrecadados por startups de IA no ano passado veio de grandes empresas de tecnologia. Além do investimento de US$ 10 bilhões da Microsoft na OpenAI, Amazon e Google fecharam acordos multibilionários com a Anthropic, outra empresa de IA sediada em São Francisco.