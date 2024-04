Regulador dos EUA deve assumir controle de banco Republic First nesta sexta, diz jornal

São Paulo

A FDIC (Corporação Federal de Seguros de Depósitos dos Estados Unidos), órgão que garante depósitos bancários no país, está prestes a assumir o controle do banco Republic First Bancorp, da Filadélfia, e fechar um acordo para vendê-lo a uma outra instituição.

Segundo o Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto, a falência e o acordo podem ser anunciados ainda nesta sexta-feira (26). O banco tinha no final de 2023 cerca de US$ 6 bilhões em ativos sob gestão.

Essa seria a quarta falência bancária de alto perfil no país no último ano, após a quebra de bancos como Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic, que tinham entre US$ 100 bilhões e US$ 200 bilhões em ativos.

Operador na Bolsa de Nova York - Angela Weiss/AFP

Os reguladores estavam preparados para tomar posse do Republic First no final do ano passado, antes que o banco anunciasse que havia fechado um acordo com investidores para fortalecer seu balanço, segundo o Wall Street Journal. A instituição tinha filiais na Pensilvânia, Nova Jersey e Nova York sob o nome de Republic Bank.

No entanto, após o colapso desse acordo em março, a FDIC retomou os esforços para tomar posse e vender o banco. O nome do possível comprador não foi divulgado.

Como o Republic First é menor que os outros bancos que faliram recentemente, o governo americano pode não precisar garantir depósitos acima do limite do FDIC, de US$ 250 mil, como fez com o SVB e o Signature. A falência já prevista também deu aos clientes mais tempo para se preparar.

As ações do Republic First foram negociadas nesta sexta a US$ 0,01.