Remuneração de CEO da Boeing sobe 45% mesmo com companhia em meio à crise

Nova York (EUA) e Washington | Financial Times

A Boeing divulgou nesta sexta-feira (5) que o CEO Dave Calhoun, que fica no cargo até o fim do ano, recebeu US$ 32,8 milhões como remuneração em 2023.

O valor representa um aumento de 45% em relação ao ano anterior, mesmo com o fabricante de aeronaves lutando para conter uma crise de confiança em seus controles de qualidade.

Calhoun recebeu um bônus potencial de US$ 30 milhões em ações, além de seu salário base de US$ 1,4 milhão, disse a empresa. Em 2022, ele havia recebido US$ 22,6 milhões.

Executivo-chefe da Boeing, Dave Calhoun, fala durante uma coletiva de imprensa na sede da Boeing em Arlington, Virgínia, EUA - REUTERS

No entanto, o bônus baseado em ações não será efetivado até ele vender os papéis, que não podem ser resgatados imediatamente de forma integral. Assim, ele pode até perder parte do valor total se renunciar no final deste ano, como anunciou que faria no mês passado. O preço das ações da Boeing caiu 27% desde o início de 2024.

"À medida que a empresa continua seus esforços para restaurar a estabilidade e a confiança pública durante um período crucial de transição para a Boeing, é enfatizado que os bônus de 2023 de Calhoun foram projetados para enfatizar a importância do crescimento do valor para os acionistas a longo prazo", disse a empresa.

A empresa acrescentou que em fevereiro deste ano ele recusou um bônus anual planejado de US$ 2,8 milhões, que elevaria ainda mais o total.

A Boeing tem enfrentado dificuldades desde janeiro, quando um painel de porta explodiu no ar durante um voo da Alaska Airlines.

O acidente, que envolveu um Boeing 737 Max 9, está sendo investigado pelo Departamento de Justiça dos EUA, pela Junta Nacional de Segurança nos Transportes e pela Administração Federal de Aviação dos EUA.

A empresa teve que reduzir a produção do 737 Max enquanto busca resolver falhas de fabricação, e algumas companhias aéreas foram forçadas a alterar seus horários de voos devido a atrasos nas entregas de suas aeronaves.

A Boeing alertou que queimaria mais caixa no primeiro trimestre do que o esperado anteriormente devido à crise.

Embora o acidente da Alaska Airlines "mostre que a Boeing ainda tem muito trabalho a fazer, o conselho acredita que o Sr. Calhoun respondeu a este evento da maneira correta, assumindo a responsabilidade pelo acidente", disse a empresa.

A premiação será submetida a votação pelos acionistas na reunião anual da Boeing, marcada para 17 de maio.

O salário de Calhoun já havia sido alvo de críticas no ano passado. A consultoria de procuração Institutional Shareholder Services disse em 2023 que a empresa aumentou o salário de seu CEO apesar de relatar retornos totais negativos para os acionistas.

"A empresa teve desempenho inferior durante o mandato do CEO Calhoun", disse a ISS no ano passado.

Separadamente, na quinta-feira, a senadora dos EUA Tammy Duckworth criticou ainda mais a Boeing. Em uma carta para a FAA, ela disse que a falha da Boeing em informar aos pilotos que a porta do cockpit de um 737 Max deve se abrir durante uma despressurização rápida era "alarmante, dada sua história de ocultar informações do 737 Max dos pilotos".

"Isso é perigoso, e a FAA não deve ver esta última omissão isoladamente", disse ela.