Republic First é primeiro banco nos EUA a ter falência decretada neste ano

Nova York | The New York Times

O banco Republic First teve a falência decretada nesta sexta-feira (26) pela FDIC (Corporação Federal de Seguros de Depósitos dos Estados Unidos), órgão regulador do país. Foi a primeira instituição financeira nos EUA a sofrer essa medida neste ano.

O estabelecimento tinha cerca de US$ 4 bilhões (R$ 20 bilhões) em depósitos no final de janeiro e ativos no valor de US$ 6 bilhões (R$ 31 bilhões), informou a FDIC em comunicado.

Bancos regionais nos Estados Unidos enfrentam questionamentos sobre sua saúde - Getty Images via AFP

"Substancialmente todos" os seus depósitos serão assumidos pelo Fulton Bank, disse o FDIC. As 32 agências da Republic First na Pensilvânia, em Nova Jersey e em Nova York reabrem neste sábado (27) já como agências do Fulton Bank.

Fundado em 1988, o Republic First era menor do que os bancos de médio porte que entraram em colapso no ano passado —incluindo o First Republic Bank e o SVB (Silicon Valley Bank), cujos ativos ultrapassaram US$ 200 bilhões (R$ 1 trilhão) cada um. A FDIC espera que o custo para o fundo de seguro de depósito seja de US$ 667 milhões.

A falência ocorre em meio a preocupações contínuas sobre a saúde dos bancos regionais no país. Em uma apresentação para investidores em julho de 2023, a Republic First disse que os depósitos estavam diminuindo e que o negócio de empréstimos hipotecários do banco havia se tornado menos valioso à medida que as taxas de juros aumentavam.

A instituição planejava sair do negócio de hipotecas e se concentrar em depósitos de consumidores. Ela teve as ações retiradas da Nasdaq em agosto, após não ter apresentado seu relatório anual à Comissão de Valores Mobiliários, e um investimento esperado de US$ 35 milhões no banco foi cancelado este ano, conforme relatado pelo Banking Dive.

Feddie Strickland, analista de bancos da Janney Montgomery Scott, disse que a falência do Republic First provavelmente será um incidente isolado e que o setor bancário como um todo está estável.

"Acho que os pequenos bancos estão em bem", disse Strickland. "Alguns dos fracassos que vimos no ano passado eram realmente de bancos com uma certa especialização. Acho que há uma importância em ser diversificado."

Strickland chamou o Fulton, que está assumindo os depósitos do Republic First, de "um banco chato da melhor maneira", chamando o banco comercial de "cuidadoso" e ter "bons operadores". "Os clientes devem se sentir seguros com o Fulton", acrescentou.