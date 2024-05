Acionistas da Boeing são aconselhados a votar contra salário do CEO

Financial Times

Os investidores da Boeing devem votar contra o pacote salarial de US$ 32,8 milhões (cerca de R$ 166 milhões) do CEO David Calhoun, disse a consultoria ISS (Institutional Shareholder Services), no mais recente golpe para o fabricante de aeronaves desde que o plugue de uma porta explodiu em um de seus aviões em janeiro.

Em um relatório divulgado na noite de sexta-feira, a ISS disse que o aumento salarial de 45% de Calhoun, em relação ao ano anterior, deve ser rejeitado pelos investidores na reunião anual da Boeing em 17 de maio.

Dave Calhoun, CEO of Boeing, está sob pressão desde a porta de uma aeronave caiu durante voo - David Ryder-31.jan.23/Reuters

O salário do executivo aumentou mesmo sem ele receber um bônus em 2023. No entanto, o conselho da Boeing "aumentou significativamente" seus bônus de longo prazo pelo terceiro ano consecutivo, disse o ISS.

A justificativa do conselho não foi "particularmente convincente para um aumento tão significativo, especialmente considerando dois outros aumentos recentes desde que Calhoun se tornou CEO em 2020", disse a ISS, que é a maior empresa consultora de acionistas.

Calhoun, 66 anos, disse em março que se afastaria no final do ano e que um processo de sucessão estava em andamento.

O conselho também fez uma grande concessão de ações paga em um período relativamente curto, disse a ISS. Embora essa concessão tenha sido destinada a igualar as ações que Calhoun comprou no final de 2022, "muitos investidores podem questionar essa concessão adicional baseada no tempo, em combinação com o aumento significativo em sua oportunidade de prêmio de incentivo de longo prazo", afirmou a ISS.

Calhoun também recebeu US$ 514.285 por voos em jatos particulares, observou a ISS, um total que "excedeu significativamente" a remuneração mediana por voos entre os CEOs de empresas listadas no S&P 500.

A Boeing não respondeu imediatamente a um pedido de comentário no sábado. O preço das ações da empresa fechou em US$ 179,79 (cerca de R$ 910) na sexta-feira, uma queda de 29% desde o início do ano.

Em janeiro, uma aeronave Boeing 737 Max da Alaska Airlines fez um pouso de emergência após um plugue de porta explodir durante o voo. A Boeing tem passado por turbulências desde então. A Administração Federal de Aviação suspendeu temporariamente alguns aviões 737 Max.

No mês passado, a Boeing disse que queimou quase US$ 4 bilhões em caixa no primeiro trimestre. Também pagou US$ 443 milhões em compensação aos clientes de aeronaves após o incidente da Alaska Airlines.

Apesar da recomendação contra seu salário, a ISS recomendou que os acionistas apoiassem a reeleição de Calhoun para o conselho da Boeing, bem como os outros diretores que enfrentam uma votação, incluindo o presidente do comitê de segurança aeroespacial, David Joyce.

"A Boeing indiscutivelmente ainda tem muito trabalho a fazer para reconquistar a confiança das companhias aéreas, passageiros e reguladores", disse a ISS. No entanto, "o apoio, com cautela, é considerado justificado para Joyce".