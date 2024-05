Berkshire Hathaway revela fatia de US$ 6,7 bi em 'empresa financeira secreta'

Bloomberg

A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, revelou uma participação de US$ 6,7 bilhões na seguradora Chubb, encerrando meses de suspense sobre uma posição misteriosa em uma empresa financeira até então mantida oculta em documentos regulatórios.

A Berkshire divulgou a participação em documento divulgado na quarta-feira (15), refletindo suas posições no final do primeiro trimestre deste ano.

O CEO da Berkshire Hathaway, Warren Buffet, durante evento da empresa em Omaha, Nebraska - Scott Morgan - 3.mai.2024/Reuters

O conglomerado vem construindo essa participação desde 2023, mas isso não havia sido divulgado anteriormente porque a SEC (comissão de valores mobiliários dos EUA) permitiu que a Berkshire mantivesse a confidencialidade.

Ainda assim, registros trimestrais separados mostraram que as participações acionárias da Berkshire em bancos, seguradoras e empresas financeiras estavam crescendo, enquanto diminuía a participação em outros setores, como bens de consumo.

"Milhões de pessoas seguem o que Buffett faz", disse David Kass, professor de finanças da Robert H. Smith School of Business da Universidade de Maryland, explicando o motivo pelo qual a Berkshire deseja confidencialidade enquanto acumula grandes posições.

"Warren Buffett seria mais sensível à questão do que outros", disse.

As ações da Chubb saltaram até 9,9% nas negociações after hours. A Berkshire está bastante familiarizada com o setor de seguros, contando com uma variedade de empresas, incluindo a Geico e a National Indemnity.

Buffett classificou a operação de seguros de propriedade e acidentes da Berkshire como o "núcleo" do conglomerado, ajudando a gerar "float" que pode então ser reinvestido.

O conglomerado também investiu em outros negócios no setor de seguros. A Berkshire tem uma participação na Aon Plc, uma corretora importante, e já apostou em concorrentes, como a Marsh & McLennan Cos.

A Chubb é uma das maiores seguradoras de propriedade e acidentes dos EUA e opera em 54 países globalmente. Seu CEO, Evan Greenberg, é filho de Maurice "Hank" Greenberg, que liderou a American International Group por muitos anos.

Evan Greenberg construiu a Chubb através da fusão de 2016 da Ace e da Chubb, que criou uma seguradora enorme que cobre uma variedade de riscos, incluindo ataques cibernéticos e transporte marítimo.

A Chubb, por exemplo, é a seguradora da ponte de Baltimore que desabou quando um navio de carga colidiu com ela no final de março. E está supostamente pronta para pagar US$ 350 milhões ao estado de Maryland.

Buffett já revelou algumas mudanças recentes nas participações de sua empresa na reunião anual da Berkshire em Omaha no início deste mês. Ele reduziu uma participação na Apple para US$ 135,4 bilhões no final do primeiro trimestre, à medida que a fabricante do iPhone enfrenta uma série de desafios, incluindo uma multa por práticas antitruste, vendas em queda na China e um projeto de carro fracassado.

Buffett elogiou a gigante da tecnologia na reunião —da qual o CEO da Apple, Tim Cook, participou— e disse que permanecerá sendo o maior investimento da Berkshire, exceto por mudanças dramáticas.

A Berkshire atingiu um recorde de US$ 189 bilhões sob gestão no final de março. Buffett disse na reunião anual que era "uma suposição justa" que atingiria US$ 200 bilhões até o final deste trimestre.

Fundos com mais de US$ 100 milhões devem divulgar informações sobre suas participações dentro de 45 dias do final de cada trimestre, fornecendo uma visão sobre as participações de gestores de dinheiro sigilosos, incluindo fundos de hedge e grandes family offices.