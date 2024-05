Dólar salta em 1% após decisão de reduzir ritmo de corte da Selic

São Paulo

O dólar crescia cerca de 1% na abertura desta quinta-feira (9), após decisão acirrada pela desaceleração do ritmo de corte da Selic, taxa básica de juros, nesta quarta (8). Às 9h08 (de Brasília), o dólar à vista saltava 1,01%, a R$ 5,1427 na venda.

A redução levantou preocupações sobre mudanças no perfil do colegiado, com Copom (Comitê de Política Monetária) também destacando em seu comunicado cenários internacional e doméstico muito incertos.

Na quarta-feira, o dólar fechou em alta de 0,46%, cotado a R$ 5,090, interrompendo a sequência de sessões estáveis iniciada na segunda-feira.

O Ibovespa avançou 0,19%, a 129.454,94 pontos, com investidores de olho em uma bateria de balanços corporativos e no anúncio do Banco Central sobre o patamar da taxa Selic.

O pregão demonstrou cautela dos investidores quanto ao tamanho do corte, com apostas divididas entre 0,5 p.p. e 0,25 p.p. O Comitê optou pela redução de menor magnitude, levando a Selic a 10,50% ao ano.

Cédulas de US$ 100, nota que homenageia Benjamin Franklin. - Yuriko Nakao/Reuters

Por cinco encontros seguidos, o entendimento entre o Comitê foi unânime no corte de 0,5 p.p., e, em março, sinalizou que iria repetir a intensidade da redução na reunião deste mês, "em se confirmando o cenário esperado".

Mas a conjuntura econômica, de lá para cá, levou à expectativa de uma desaceleração no ritmo de cortes. As curvas de juros futuros tiveram alta firme na quarta, em meio à expectativa de um Copom mais duro e ao avanço dos rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos no exterior.

A taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 10,215%, ante 10,212% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,46%, ante 10,419% do ajuste anterior.

"Tivemos uma piora do cenário internacional com o Fed [banco central dos EUA] decidindo manter os juros altos por lá, após dados de inflação acima do esperado. Aqui no Brasil também tivemos dados mostrando uma atividade econômica aquecida, além de preocupações com o fiscal, com o governo gastando mais que o esperado", disse Rodrigo Cohen, analista de investimentos e embaixador da XP Investimentos.

A tragédia no Rio Grande do Sul, cujas fortes chuvas já deixaram 107 mortos, também pesou nas expectativas dos agentes econômicos. A preocupação, além do impacto humanitário, é quanto ao cenário fiscal e à deterioração das expectativas de inflação.

Na cena empresarial, uma bateria de novos balanços trimestrais —como BRF, GPA, Ambev, Carrefour Brasil e Telefônica Brasil (Vivo)— também pesou no sentimento dos investidores.

Entre as baixas, Petz perdeu 6,02%, seguida por GPA (5,88%), Telefônica (5,63%) e Ambev (3,41%). Os balanços das empresas decepcionaram acionistas. De grande influência no Ibovespa, Vale perdeu 0,91%, em linha com os futuros do minério de ferro na China.

Do lado positivo, Marfrig avançou 11,18%, seguida por BRF, com 11,17%. Os papéis preferenciais da Petrobras subiram 1,53%, enquanto os ordinários avançavam 1,06%, ajudando a aliviar a pressão sobre o Ibovespa e reduzindo perdas vistas mais cedo —pela manhã, o Ibovespa chegou à mínima de 128.048,04 pontos.

(Com Reuters)