Alimentar populações idosas é uma prioridade à medida que as taxas de natalidade caem, diz CEO da Nestlé

O presidente executivo da Nestlé disse que alimentar populações envelhecidas se tornou uma prioridade importante, já que a maior empresa de alimentos do mundo e pioneira em fórmulas infantis lida com a diminuição das taxas de natalidade em todo o mundo.

"Estamos vendo uma tendência secular de longo prazo em direção a taxas de natalidade globalmente mais baixas", disse Mark Schneider. "O grupo etário de 50 anos ou mais na maioria dos países ao redor do mundo vai aumentar significativamente nos próximos dez a 20 anos. Com isso, e com as necessidades nutricionais específicas desse grupo etário, há uma oportunidade para nós."

Schneider disse que a empresa está focada no desenvolvimento de produtos que abordem diretamente as preocupações das populações envelhecidas, incluindo a manutenção de um peso-alvo, preservação da massa muscular, evitando deficiências de micronutrientes e controlando os níveis de açúcar no sangue.

CEO da Nestlé, Mark Schneider, durante assembleia geral de acionistas da gigante suíça de alimentos em Ecublens, perto de Lausanne - Fabrice COFFRINI -18.abr.24/AFP

O ex-presidente executivo do grupo de saúde Fresenius já investiu pesadamente em nutrição especializada —bebidas fortificadas, pós de proteína, vitaminas e suplementos— e liderou a primeira incursão da empresa em medicamentos com o tratamento de alergia a amendoim Palforzia, que foi vendido no ano passado depois que os médicos não o adotaram.

Nos últimos 15 anos, gigantes de alimentos como Nestlé, Danone e Mars diversificaram seus negócios para setores de maior crescimento, como nutrição especializada, cuidados com animais de estimação e café.

A categoria, que também inclui fórmulas infantis, representou 15% dos lucros da Nestlé no ano passado, em comparação com 50% do concorrente francês Danone. O portfólio da Nestlé está mais voltado para a nutrição adulta e médica, com 30%, em comparação com os 20% da Danone.

"Não estamos abandonando o que começamos, que é a nutrição infantil", acrescentou Schneider, que em 2016 se tornou o primeiro estrangeiro a ser nomeado para o comando da multinacional suíça. "Mas vemos que na maioria das economias ao redor do mundo, a maior oportunidade demográfica está entre os de meia-idade e idosos."

No ano passado, a empresa anunciou o fechamento de uma fábrica de fórmulas infantis que atende o mercado chinês, citando uma acentuada queda nas taxas de natalidade do país. O número de mortes superou o número de nascimentos no país em 2 milhões em 2023.

Schneider reconheceu que o grupo cometeu erros na China.

"Na China, o que aconteceu na última década foi uma série de erros que nos impediram de aproveitar totalmente a oportunidade. Alguns empreendimentos não deram certo", disse ele, citando a aquisição da marca de leite de amendoim Yinlu e a perda de participação de mercado em fórmulas infantis.

A oportunidade de fornecer produtos nutricionais para populações que envelhecem se cruza com a oportunidade apresentada pela crescente adoção de medicamentos para obesidade, acrescentou.

Pesquisas mostram, por exemplo, que pessoas que usam medicamentos para perda de peso GLP-1 têm dificuldade em manter a massa muscular. A Nestlé respondeu lançando uma linha de refeições prontas — Vital Pursuit— que contêm proteínas e fibras extras, e são porcionadas para atender ao apetite de um usuário de GLP-1.

"Quando falamos sobre envelhecimento saudável em humanos, não se trata apenas de longevidade, mas também de melhoria na qualidade de vida na velhice", disse ele.

A oportunidade de envelhecimento também se aplicava aos animais de estimação, outro motor de crescimento do grupo, acrescentou.

"À medida que você se torna responsável por um animal de estimação, deseja preservar sua vida o máximo possível e evitar quaisquer problemas médicos." A empresa vende um sistema de caixa de areia inteligente para gatos, que pode detectar condições de saúde com base nos comportamentos do animal e nas mudanças de peso.

Schneider disse que a premiumização em mercados mais ricos, onde os animais de estimação são cada vez mais vistos como membros plenos da família e do lar, ainda impulsionava o crescimento nas vendas de alimentos e cuidados para animais de estimação.

O outro impulsionador era a "conversão calórica" em mercados emergentes, onde as pessoas estavam mudando de usar resíduos de alimentos domésticos para alimentar seus animais com alimentos dedicados para animais de estimação.