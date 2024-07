Americanas diz que comitê independente confirma fraude contábil

São Paulo | Reuters

A Americanas informou nessa terça-feira (16) que uma investigação de um comitê independente encontrou uma fraude contábil responsável por inconsistências no balanço patrimonial que levaram a um pedido de recuperação judicial da empresa em janeiro de 2023.

A Polícia Federal está conduzindo uma investigação sobre uma suposta fraude contábil de R$ 25,3 bilhões na varejista.

Fachada das Lojas Americanas em rua no centro de São Paulo - Bruno Santos - 17.jan.2023/Folhapress

"As evidências apresentadas pelo comitê confirmam a existência de fraude contábil, caracterizada, principalmente, por lançamentos indevidos na conta Fornecedores, por meio de contratos fictícios de VPC (verbas de propaganda cooperada) e por operações financeiras conhecidas como 'risco sacado', dentre outras operações fraudulentas e incorretamente refletidas no balanço da companhia", disse a Americanas em um documento à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) na noite de terça-feira.

A varejista disse que tomará as medidas necessárias para informar as autoridades sobre as conclusões do comitê independente. Ela também disse que "continuará colaborando integralmente com as investigações em curso".

O ex-CEO da Americanas Miguel Gutierrez, um dos principais alvos da investigação policial, chegou a ser preso em Madri no final de junho, mas foi solto um dia depois pela polícia espanhola após entregar o seu passaporte.

Na semana passada, o MPF (Ministério Público Federal) solicitou à 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro a extradição de Gutierrez.

Anna Saicali, ex-executiva da Americanas envolvida na suposta fraude contábil, entregou seu passaporte à polícia, o que a impede de deixar o Brasil por enquanto.