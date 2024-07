Evento gratuito da comunidade LGBTQIA+ traz ações de incentivo ao empreendedorismo

São Paulo

Neste sábado (3), acontece o PEEx (Pink Economy Experience), um evento inédito e gratuito focado no mercado e na economia criativa LGBTQIA+. Segundo os organizadores, serão diversos espaços destinados a palestras, esporte, saúde, bem-estar, apresentações de música e dança, feira de empreendedorismo, mostra de cinema e oficinas voltadas à empregabilidade e aos negócios.

O PEEx surgiu da ampliação do Contaí Summit, um evento realizado pela startup Nhaí desde 2021. "Quando a gente traz um público potente para dentro de um local destinado a trocas e com pessoas LGBTQIA+ atuando em todos os espaços, fazemos com que a economia circule dentro da comunidade, aquecemos esse 'pink money' e fomentamos as oportunidades", explica Raquel Virgínia, CEO da Nhaí.

O PEEx é uma ampliação do Contaí Summit, um evento realizado pela startup Nhaí desde 2021 - Divulgação

A feira de economia criativa, que acontece durante o dia inteiro, contará com a presença de empreendedores que oferecerão seus produtos, serviços e suas histórias como fonte de inspiração. Entre os convidados, estão Danielle Lira, do Torneira Bar, Tamara Braga, da Diversidade Tecnologia, e Joice Santos, da SOS Trans.

A TransEmpregos também estará no evento, com uma oficina de currículos e cadastrando os participantes no banco de vagas da instituição.

No evento, haverá palestras e rodas de conversa sobre temas relevantes para a comunidade, como o painel com representantes do Museu da Diversidade Sexual e do Museu Afro Brasil, para debater a importância da educação museal para a organização das comunidades.

O público também terá acesso a uma mostra de cinema, com um documentário sobre a comunidade LGBTQIA+ com mais de 60 anos, os filmes produzidos pelo coletivo artístico Queer e pelo MT Queer, além de uma série produzida pelo Museu Afro Brasil.

A moda e o glamour estarão presentes no evento com o desfile do Magnum Art Fashion, uma coleção de moda que aponta para referências afrofuturistas —produzida por seis estilistas independentes da comunidade— inspirada nos picolés Magnum.

O evento ainda terá haverá atrações musicais ao longo do dia, com shows do bloco de carnaval Siga Bem Caminhoneira, de artistas e de poetas do Coletivo Artístico Queer. Para fechar o evento, às 19h, acontecerá o show de Raquel.

Raquel Vírginia, cantora e CEO da startup Nhaí - Divulgação

Confira a programação

10h às 20h - Feira da economia criativa LGBTQIA+

10h às 20h - Mostra audiovisual LGBTQIA+

10h10 - Painel: Atletas trans no esporte

Participantes: Cris Macfer, presidente do Instituto Macfer de Artes Marciais, Raphael Henrique, fundador do Instituto Meninos Bons de Bola, Ciara Pitima, jogadora de vôlei do time Angels, e Matteo, do Trans Muscle Brasil.

11h - Painel Nhaí!: Planejamento como estratégia de negócio

Participantes: Bruno Couto, publicitário; Bianca Venturotti, estrategista de branding & comunicação; Marta Carvalho, gerente de Comunicação estratégica.

11h35 - Painel: Cultura pop: Início, meio e continuação

Palestrantes: Samuel Gomes, criador de conteúdo no canal do YouTube "Guardei No Armário"; Gabriel Moreira, responsável pelo Marketing Digital da Anitta e Peu Moraes, vocalista e diretor artístico da Banda Chá da Tarde.

11h45 - Painel: Close certo para uma educação anticolonial: um feat entre o Museu AfroBrasil Emanoel Araújo e Museu da Diversidade Sexual

Palestrantes: Wend Oianiyi, gestora cultural do Museu da Diversidade, e Raphaellie Maciel, do Museu Afro Brasil.

11h - Masterclass: Marketing Relacionado à causa: Transformando Propósito em Impacto, com Beatriz Oliveira (Museu da Diversidade Sexual)

13h - Oficina Mentalidade Defensiva, com Cris Macfer

13h45 - Pitch de Negócios, com Danielle Lira, do Torneira Bar; Tamara Braga, da Diversidade Tecnologia, e Joice Santos, da SOS Trans.

14h30 - Painel: Direito à cidade

Palestrantes: Rodrigo Lacovini, diretor do Instituto Pólis; Luana Alves, vereadora de SP; Danilo Tupinikim, cientista político; Kyem Ferreiro, atleta e ativista.

15h10 - Bate-papo - Legislativo LGBT: os desafios para aprovação de leis que resguardam a nossa comunidade

15h10 - Painel: Como as instituições ONG's mantem e promovem ações para comunidade?

Participantes: Priscila Siqueira, fundadora do Vale PCD; Bruna Andrade, fundadora da Bichas da Justiça; Daniel Kehl, diretor-executivo da TODXS Brasil, Andrea Brazil, fundarora da Capacitrans; Ricardo Gomes e Darlan Schmidt, da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil.

18h30 - Desfile Magnum Art Fashion

19h - Show Raquel

Serviço

Onde: Casa das Caldeiras - Av. Francisco Matarazzo, 2000 - Água Branca - SP

Hora: 10h às 20h

Ingressos: Gratuito pelo Sympla