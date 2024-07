Exportações da China superam previsões, mas queda das importações aponta para mais estímulos

Pequim | Reuters

As exportações da China cresceram em junho no ritmo mais rápido em 15 meses, sugerindo que os fabricantes estão adiantando os pedidos antes de tarifas esperadas de um número cada vez maior de parceiros comerciais, enquanto as importações diminuíram inesperadamente em meio à fraqueza da demanda interna.

Os dados mistos da balança comercial mantêm vivos os apelos por mais estímulos governamentais conforme a economia de US$ 18,6 trilhões (R$ 100,25 trilhões) luta para se reerguer.

Os embarques da segunda maior economia do mundo cresceram 8,6% em valor em junho sobre o ano anterior, segundo dados da alfândega nesta sexta-feira (12), superando a previsão de aumento de 8% em uma pesquisa da Reuters com economistas e o aumento de 7,6% em maio.

Exportações da China aumentam 8,6% em junho, ritmo mais rápido em 15 meses - Divulgação/AFP

No entanto, as importações atingiram o nível mais baixo em quatro meses, encolhendo 2,3% em comparação com a previsão de aumento de 2,8% e a alta de 1,8% no mês anterior, destacando a fragilidade do consumo doméstico.

As exportações mais fortes do que o esperado têm sido um dos poucos pontos positivos de uma economia que luta por impulso, apesar dos esforços oficiais para estimular a demanda doméstica após a pandemia. Uma retração prolongada no setor imobiliário e as preocupações com empregos e salários estão pesando muito sobre a confiança do consumidor.

Ainda assim, à medida que aumenta o número de países que intensificam as restrições aos produtos chineses, também aumenta a pressão sobre suas exportações para sustentar o progresso em direção à meta de crescimento econômico do governo para este ano, de cerca de 5%.

O superávit comercial da China foi de US$ 99,05 bilhões (R$ 533,88 bilhões) em junho, o mais alto em registros que remontam a 1981, em comparação com uma previsão de US$ 85 bilhões e US$ 82,62 bilhões (R$ 458,15 bilhões e R$ 445,32 bilhões) em maio. Os Estados Unidos destacaram várias vezes o superávit como prova de que o comércio unilateral favorece a economia chinesa.

Analistas alertam que ainda não se sabe se as fortes vendas de exportação dos últimos meses poderão ser sustentadas, uma vez que os principais parceiros comerciais estão se tornando mais protecionistas.

"Isso reflete a condição econômica da China, com uma demanda interna fraca e uma forte capacidade de produção que depende das exportações", disse Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

"A sustentabilidade das fortes exportações é um grande risco para a economia da China no segundo semestre do ano. A economia dos EUA está enfraquecendo. Os conflitos comerciais estão piorando."

Em maio, Washington aumentou as tarifas sobre uma série de importações chinesas, incluindo a quadruplicação das tarifas sobre veículos elétricos chineses para 100%. Na semana passada, Bruxelas confirmou que também irá impor tarifas sobre esses produtos, mas apenas até 37,6%.