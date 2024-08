Com trabalho totalmente à distância, novo CEO da Starbucks pode criar tendência entre líderes

Financial Times

Milhões de funcionários e executivos desgastados estão aproveitando o verão do hemisfério norte para ir a praias e pontos turísticos. Mas para o futuro CEO da Starbucks, Brian Niccol, uma visita à praia pode estar ao alcance o ano todo.

A nomeação de Niccol, anunciada esta semana, veio com um benefício incomum. Em vez de se mudar para a sede da Starbucks em Seattle, o novo chefe convenceu a empresa a estabelecer um "pequeno escritório remoto" em Newport Beach, Califórnia.

O arranjo é uma mudança em relação ao de seu antecessor destituído, Laxman Narasimhan, cuja busca por entender a fundo a Starbucks incluiu quatro semanas de trabalho na linha de frente das cafeterias para obter uma certificação de barista.

Brian Niccol assumirá como CEO do Starbucks em 9 de setembro - Dylan Buell/AFP

O plano de Niccol de ter uma base em Newport Beach, Califórnia —para onde ele também mudou a sede de seu emprego anterior, no Chipotle Mexican Grill— dividiu opiniões.

"Não é sábio e dá um péssimo exemplo", disse Samuel Johar, presidente da empresa de consultoria de conselhos Buchanan Harvey.

"Isso parece um peso e duas medidas", argumentou, acrescentando que, dada a extensão dos desafios enfrentados pela Starbucks, o arranjo remoto parecia "um pouco complacente".

Os funcionários da Starbucks em Seattle devem comparecer ao escritório três vezes por semana. Muitos empregadores estão tentando aumentar a taxa de comparecimento em busca de maior coesão e produtividade.

"Boa sorte tentando fazer com que mais alguém venha ao escritório se seu CEO não precisar fazer isso", disse Peter Cappelli, professor de administração na Escola Wharton.

É "difícil mudar a cultura organizacional" remotamente, mas isso seria parte do objetivo de Niccol na Starbucks, observou Cappelli.

O arranjo de Niccol pode sinalizar que benefícios de estilo de vida estão se tornando mais importantes para atrair executivos de alto nível, assim como têm sido para os funcionários comuns.

No entanto, outros especialistas concordam que ter um chefe trabalhando remotamente enquanto os funcionários estão na sede da empresa pode desmotivar equipes e limitar a eficácia do líder.

"A liderança muitas vezes envolve muitas interações ambientes, como networking, observação e formas de comunicação não verbal. A presença física pode ser uma parte importante disso", disse André Spicer, decano executivo da Escola de Negócios Bayes e professor de comportamento organizacional.

Mark Freebairn, sócio e chefe da prática de conselhos da Odgers Berndtson, a maior empresa de recrutamento de executivos do Reino Unido, acrescentou: "O que é um líder cultural se ele não está na cultura?"

Outros estão menos alarmados com o arranjo, enquanto investidores receberam bem a nomeação de Niccol esta semana, com o preço das ações subindo acentuadamente após o anúncio.

Duchin disse que sua pesquisa sobre líderes de longa distância antes da pandemia descobriu "desempenho operacional e valorações mais baixas quando o CEO tem um arranjo de trabalho remoto". Em casos específicos, como estar "perto da praia ou de um campo de golfe, ou possuir um barco, os CEOs consomem mais lazer, e isso corresponde a uma empresa mais fraca", acrescentou.

O lado negativo foi mitigado, ele disse, para empresas geograficamente dispersas e em casos em que o CEO morava perto de um escritório regional.

Enquanto os recrutadores dizem que CEOs totalmente remotos são incomuns, Niccol não é o primeiro a tentar o arranjo.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O CEO do Wells Fargo, Charles Scharf, lidera o banco sediado em São Francisco diretamente de Nova York desde sua nomeação em 2019. O presidente do HSBC, Mark Tucker, também tem uma casa lá, enquanto o CEO do Barclays, CS Venkatakrishnan, divide seu tempo entre Londres e a cidade nova iorquina.

O chefe da AstraZeneca, Pascal Soriot, o CEO mais bem pago do FTSE, esteve temporariamente na Austrália durante as restrições da pandemia —embora trabalhasse durante a noite para se manter em sincronia com os colegas na Europa e América do Norte antes de voltar para o Reino Unido.

Alguns investidores resistiram: Jack Dorsey abandonou um plano em 2020 de se mudar temporariamente para a África enquanto continuava a comandar o Twitter e o Square após pressão da Elliott Management.

Mas a importância dos escritórios centrais diminuiu nos últimos anos, uma tendência que se acelerou desde a pandemia, disse Kit Bingham, sócio da empresa de recrutamento Heidrick & Struggles.

"O modelo de um grande escritório central onde todos precisam estar é ultrapassado", disse ele. "Com muita frequência em Londres, vou a uma grande sede de empresa e tem apenas seis pessoas circulando."

Outros são céticos de que o arranjo de Niccol sinalize uma mudança significativa. "Eu ficaria chocado se isso se tornasse mais normal do que é agora", disse Freebairn.