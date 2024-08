The New York Times

Existe uma cola invisível que une a economia. Ela determina o custo da sua vida cotidiana, como sua hipoteca, contas de cartão de crédito e empréstimos comerciais. Você pode não saber que ela está lá, mas sentirá muita falta se ela desaparecer.

O mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, de US$ 27 trilhões, o maior mercado de títulos governamentais do mundo por múltiplos, é o ponto de partida para o custo do capital. Ele afeta diretamente as atividades diárias dos consumidores e empresas americanas. Ajuda a determinar quanto o governo pode gastar e sustenta o poder global americano.

Donald Trump durante evento da campanha presidencial de 2024 em Atlanta - Umit Bektas - 3.ago.2024/Reuters

Propostas de política de Donald Trump e seu círculo ameaçam as enormes vantagens que os EUA desfrutam desse mercado. Isso inclui cortes de impostos não financiados, uma guerra comercial ainda mais ampla, um enfraquecimento do dólar e uma redução na independência do Fed (Federal Reserve). Isoladamente, eles provavelmente aumentariam os custos de empréstimos para empresas, famílias e o governo. Isso significa que todos teriam menos dinheiro para gastar.

Sabemos que promessas de campanha nem sempre se tornam realidade. Ambos os partidos implementaram políticas ao longo do tempo que tiveram custos tão grandes quanto seus benefícios. Ainda assim, as possíveis consequências desse conjunto específico de ideias seriam uma interrupção significativa no mercado de títulos do Tesouro e em tudo o que depende dele, incluindo as taxas de juros. Os republicanos devem encontrar outras maneiras de alcançar seus objetivos econômicos.

Considere o plano do Partido Republicano de estender os cortes de impostos de 2017. Se não forem compensados com novas receitas ou redução de gastos, esses cortes piorariam uma posição fiscal já assustadora. O Escritório de Orçamento do Congresso estimou em maio que a extensão desses cortes de impostos adicionaria US$ 4,6 trilhões ao déficit do governo na próxima década. Isso pode ser coberto pela venda de mais dívida do Tesouro, mas apenas até certo ponto. Se os investidores não quiserem os títulos adicionais, os preços cairão e o pagamento de juros relacionado terá que subir para mantê-los atraentes. Esse é um dos mecanismos pelos quais o empréstimo se torna mais caro.

Uma dinâmica semelhante estaria em jogo em uma guerra comercial. Tarifas tendem a aumentar os preços dos bens que são alvo—elas são essencialmente um imposto sobre importações que é repassado aos consumidores ou empresas. Dependendo de sua escala e impacto, o banco central pode precisar manter as taxas de juros mais altas por mais tempo para conter o efeito inflacionário das tarifas.

Pior seria os países reduzirem sua dependência dos mercados financeiros baseados no dólar. Provavelmente veríamos essa mudança através de uma alteração nas reservas estrangeiras dos bancos centrais, das quais quase 60% são mantidas em ativos baseados no dólar, dos quais cerca de metade são títulos do Tesouro dos EUA. Cerca de um terço de toda a dívida do governo dos EUA é de propriedade de investidores estrangeiros, com a China sendo o segundo maior detentor depois do Japão. Se esses países começarem a vender, será cada vez mais difícil financiar o déficit. Mesmo simplesmente comprando menos, a pressão aumentaria.

O ex-representante comercial de Trump, Robert Lighthizer, sugeriu que, juntamente com tarifas, a América deveria considerar medidas que enfraqueceriam o dólar para apoiar os exportadores e reduzir o déficit comercial. O senador JD Vance, companheiro de chapa de Trump, parece concordar: ao notar os benefícios de uma moeda globalmente dominante no ano passado durante uma audiência com o presidente do Fed, Jerome Powell, Vance descreveu um dólar forte como um "imposto massivo sobre os produtores". Uma moeda mais fraca também aumentaria a inflação e a pressão sobre o Fed para manter as taxas mais altas.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Assim como com as tarifas, o maior risco é estrutural. Um dólar mais fraco reduziria os retornos sobre os títulos dos EUA mantidos por investidores estrangeiros, tornando-os relativamente menos atraentes, enquanto uma maior incerteza em torno da política cambial dos EUA poderia prejudicar de forma semelhante os títulos do Tesouro e os ativos dos EUA em geral.

Trump, no cargo e desde então, tem criticado Powell (um indicado por Trump) sobre a política de taxas de juros. Relatórios recentes sugerem que, se reeleito, Trump poderia pressionar para reduzir a independência do Fed, algo que alguns dos conselheiros de Trump negaram. Desde que Paul Volcker assumiu o comando no final dos anos 1970, os presidentes do Fed têm protegido ferozmente sua independência para tornar suas decisões mais credíveis para os mercados e, assim, mais eficazes.

É possível que os títulos do Tesouro não sejam ameaçados por esses tipos de manobras, dado que os EUA são um refúgio seguro único para investidores globais. Não há títulos governamentais igualmente fáceis de transacionar em nenhum outro lugar. Se você não gosta da política do governo dos EUA, ainda é provável que mantenha a dívida do país.

Você esperaria que uma segunda administração Trump não quisesse que o Fed se afastasse de garantir um mercado de títulos do Tesouro funcionando sem problemas, dado que tal cenário poderia facilmente colocar a economia em risco. O Fed tem intervindo regularmente durante tempos de estresse, como foi o caso em março de 2020, para garantir a estabilidade do mercado financeiro.

Dito isso, a mera chance de uma mão política interferente pode abalar os mercados. A última eleição mexicana ilustra o ponto. O apoio maior do que o esperado ao partido no poder desencadeou uma rápida venda no mercado. Isso ocorreu em parte porque os investidores temiam que o governo pudesse implementar promessas de campanha para reduzir o poder do judiciário e de algumas agências reguladoras. O peso mexicano teve sua maior queda semanal desde o início da pandemia. Os preços das ações locais também caíram.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Na França, o chamado inesperado do presidente Emmanuel Macron para eleições neste verão desencadeou uma venda acentuada de ações e títulos, bem como um aviso da agência de classificação Moody's de que poderia rebaixar a dívida soberana da França. A preocupação? Potencial instabilidade política, já que partidos de extrema esquerda e extrema direita com políticas fiscais mais frouxas pareciam mais propensos a assumir o controle do governo (embora eles tenham ganhado assentos na legislatura, os resultados finais não foram tão extremos quanto muitos temiam).

Da mesma forma, em setembro de 2022, a breve primeira-ministra britânica Liz Truss propôs aumentar os gastos e cortar substancialmente os impostos além de um orçamento já grande. Dias depois de a libra cair para um recorde de baixa em relação ao dólar, o governo foi forçado a retirar suas propostas e o banco central teve que intervir para estabilizar os mercados. Semanas depois, o governo Truss colapsou.

A América tem um tesouro subestimado em seu mercado de títulos do Tesouro. Sua profundidade e credibilidade fornecem uma importante alavanca de política global. A forte demanda por títulos dos EUA do exterior e internamente reduz os custos de empréstimos para consumidores e empresas, e permitiu que o governo dos EUA vivesse além de seus meios por anos a um custo mínimo. As pressões sobre ele estão aumentando. Não vamos adicionar mais à lista.