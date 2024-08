Dona da M&Ms negocia compra da fabricante da Pringles, diz jornal

Nova York | Financial Times

A Mars, dona da M&Ms, Snickers e Whiskas, está em negociações para comprar a Kellanova, fabricante de Pringles, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. O valor da possível aquisição não foi determinado ainda.

A Kellanova, listada em Nova York e de valor de mercado de US$ 22 bilhões, foi criada em 2023 a partir da divisão da Kellogg, que separou seus negócios de cereais matinais e lanches, como Sucrilhos e Froot Loops. As ações fecharam em alta de 16,2% a US$ 73,20 na segunda-feira (5).

A Kellanova detém marcas como os salgadinhos Pringles e Cheez-Its. A Mars, de propriedade familiar, é uma das maiores empresas privadas, com vendas anuais de mais de US$ 50 bilhões e mais de 150 mil funcionários.

Batata Pringles pode mudar de dono - Dado Ruvic/Reuters

O possível acordo surge à medida que os consumidores reduzem seus gastos após vários anos de inflação que deixaram os preços de muitos produtos básicos acima dos níveis pré-pandêmicos.

A Mars recorreu a aquisições para impulsionar o crescimento, incluindo a compra de US$ 9,1 bilhões em 2017 da VCA, um grupo de 800 hospitais veterinários. Em 2008, pagou US$ 23 bilhões pela fabricante de chicletes e lanches Wm Wrigley Jr. No início deste ano, a Mars adquiriu a chocolateria premium britânica Hotel Chocolat por US$ 678 milhões.

A compra da Kellanova também marcaria uma das maiores negociações do setor de alimentos em vários anos.

A notícia do possível acordo foi relatada primeiro pela Reuters. A Kellanova se recusou a comentar, e a Mars não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

Até agora, a Kellanova parece ter resistido à desaceleração nos gastos dos consumidores dos EUA. Na semana passada, o grupo elevou suas previsões de vendas para o ano inteiro após seus últimos ganhos superarem as expectativas. Antes da alta esperada de hoje, suas ações já haviam subido cerca de 15% este ano.

Robert Moskow, analista da TD Cowen, disse que uma oferta pela Kellanova "poderia inaugurar outro ciclo de consolidação no espaço de alimentos embalados", ecoando o período entre 1999 e 2001, quando a General Mills comprou a Pillsbury e a Kraft comprou a Nabisco.

"Em momentos como este, quando o crescimento desacelera, os balanços são relativamente limpos e as avaliações caem, os líderes de mercado de alimentos tendem a olhar mais de perto para grandes combinações para impulsionar sinergias de custo", observou Moskow.

As fusões e aquisições começaram a se recuperar globalmente, atingindo US$ 1,5 trilhão no primeiro semestre de 2024. O valor total das negociações aumentou cerca de um quinto, impulsionado por um aumento nas transações no valor de mais de US$ 10 bilhões.