Gol tem prejuízo ajustado de R$ 1 bi no 2º trimestre

São Paulo | Reuters

A Gol registrou um prejuízo líquido ajustado de R$ 1,05 bilhão no segundo trimestre, após ter lucro de R$ 416 milhões no mesmo período no ano passado, de acordo com relatório de resultados divulgado nessa quarta-feira (14).

Gol registra prejuízo no segundo trimestre - Pedro Ladeira/Folhapress

Desconsiderando ajustes, a companhia aérea fechou o período com prejuízo de R$ 3,91 bilhões. No ano passado, a aérea teve lucro de R$ 556 milhões no segundo trimestre. Analistas esperavam perdas de R$ 652 milhões, segundo pesquisa da LSEG.

O resultado operacional medido pelo Ebitda recorrente somou R$ 745 milhões no trimestre encerrado em junho, 21,3% menor do que o registrado no segundo trimestre de 2023, informou a Gol, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos.

A Gol encerrou junho com dívida líquida de R$ 25,85 bilhões, alta de 26% na comparação anual, e uma relação dívida líquida ajustada/Ebitda em 5,1 vezes, de 5 vezes um ano antes.