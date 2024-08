Montadora chinesa Zeekr chega ao Brasil e anuncia dois modelos de carros elétricos

São Paulo | Reuters

A montadora de carros elétricos Zeekr anunciou na quarta-feira (22) que vai iniciar operações no Brasil no quarto trimestre, três anos depois de ter sido fundada na China.

A companhia integra o grupo Geely, que é dono de marcas como Volvo e Lotus, afirma produzir veículos "premium" e disse que o Brasil é um "mercado regional estratégico na expansão global" da empresa.

Carros da Zeekr são exibidos em evento em Moscou, na Rússia - Yulia Morozova/Reuters

A empresa contratou Ronaldo Znidarsis para ser diretor de operações no Brasil. Ele já atuou em montadoras tradicionais no país como Volkswagen, General Motors e Renault Nissan.

Em comunicado à imprensa, a Zeekr afirma ter presença em 30 mercados do mundo e, desde a fundação, acumula vendas globais de mais de 300 mil veículos.

A montadora vai começar a operar no Brasil por meio de importações da China. A empresa vai lançar dois modelos no Brasil em 2024 que serão seguidos por outros dois a cada ano nos próximos anos, afirmou a Zeekr do Brasil, que está em processo de nomeação de rede de concessionários no país.

A entrada da marca ocorre em um momento em que o Brasil eleva as tarifas de importação sobre veículos elétricos, que devem chegar a 35% até meados de 2026.

No acumulado do ano, os licenciamentos de carros eletrificados —que incluem elétricos e híbridos— no Brasil somaram 94.576 unidades, quase duas vezes e meia o volume de 39.676 emplacado de janeiro a julho de 2023.

Na segunda-feira (19), a montadora indiana Hero anunciou que passará a produzir motocicletas no Brasil a partir de 2025.