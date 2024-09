Airbnb na Califórnia oferece visita ao passado de Kamala Harris

São Francisco (Estados Unidos) | The New York Times

Qualquer pessoa com um pé no exorbitante mercado imobiliário de São Francisco, na Califórnia, tem o potencial de colher grandes recompensas, mas Zhengtao Ji pode ter feito um investimento excepcionalmente inteligente.

Em 2021, Ji, engenheiro de software do Vale do Silício, comprou um apartamento de um quarto em um beco pequeno de um bairro povoado por rodovias e oficinas de reparação de automóveis. Não era exatamente o tipo de imóvel que aparece em anúncios imobiliários.

Mas o espaço tinha uma característica distintiva: por 17 anos, a vice-presidente e candidata democrata à presidência dos Estados Unidos Kamala Harris foi a proprietária do local.

Sala de estar da antiga propriedade de Kamala Harris em São Francisco - Rachel Bujalski/NYT

Ela morou lá até se mudar para o sofisticado bairro de Brentwood, em Los Angeles, com seu marido, Doug Emhoff, e depois para Washington.

Ji pagou US$ 860 mil pelo espaço e fez o que qualquer empreendedor faria: listou o imóvel para aluguel no Vrbo e no Airbnb, sites de aluguel de curto prazo, e, em letras maiúsculas, descreveu o espaço como "UMA OPORTUNIDADE INCRÍVEL DE MORAR NA CASA QUE FOI PROPRIEDADE DA VICE-PRESIDENTE KAMALA HARRIS!"

Isso não é para qualquer curioso casual, no entanto. Você precisará de um mês livre e pelo menos US$ 6 mil (cerca de R$ 33 mil). As regras rigorosas de São Francisco sobre aluguéis de menos de 30 dias levaram Ji a alugar a propriedade por no mínimo um mês de cada vez, cobrando cerca de US$ 200 (cerca de R$ 1,1 mil) por noite.

O condomínio também não é um local para turistas que querem contemplar as vistas de cartões postais de São Francisco. Não há mirante para a ponte Golden Gate, o parque Golden Gate ou qualquer outra coisa.

O condomínio fica no distrito South of Market, que foi duramente atingido pela crise de moradores de rua e pela epidemia de fentanil. A paisagem urbana próxima, plana e cinza, se desenrola sob a sombra da rodovia Interestadual 80 que leva à ponte da baía.

Harris comprou a unidade por US$ 489 mil (cerca de R$ 2,7 bi na cotação atual) em 2004, pouco depois de ser empossada como promotora distrital de São Francisco aos 39 anos. Teria sido conveniente: é uma curta caminhada até o Hall da Justiça, um prédio imponente conhecido tanto por suas salas de tribunal quanto por suas baratas e banheiros entupidos.

O condomínio foi o local de pelo menos um momento crucial para Harris. De acordo com seu livro de memórias, "As Verdades que Nos Movem", foi na cozinha do condomínio em 2014, enquanto ela examinava um menu de comida tailandesa para viagem, que Emhoff se ajoelhou, dizendo: "Quero passar minha vida com você."

Uma década depois, Harris estava de volta ao condomínio —pelo menos na grande TV sob a lareira, de qualquer forma. A atual inquilina, Lata Setty, organizou uma festa para acompanhar o primeiro debate presidencial, no dia 10 de setembro, enchendo a antiga cozinha e sala de estar de Harris com dezenas de apoiadores.

Setty é uma capitalista de risco, advogada e grande fã da vice-presidente, e alugou o espaço este mês para organizar eventos para acompanhar a corrida eleitoral. Ela serviu pratos do sul da Índia e espumante aos seus convidados e lembrou-os de doar para a mulher que descreve como "uma estrela do rock."

Setty também ofereceu aos seus convidados da festa de debate um tour pelo espaço, brincando que o passeio completo não levaria muito tempo.

No andar de baixo há uma cozinha, um lavabo e uma sala de estar. As cortinas listradas de dourado e creme e o papel de parede dourado datam da época de Harris. Uma colagem de fotos emolduradas de Harris, incluindo uma de sua posse como vice-presidente em um casaco roxo, são novas —parte do esquema de decoração de Ji.

As janelas oferecem cenas de tráfego veloz, postes de iluminação pública e a parte de trás de um outdoor do outro lado da rua. "Ela parecia ser uma pessoa simples," disse Setty. "Quer dizer, olhe para a vista."

No andar de cima há um banheiro completo, espaço para armário e uma cama. A vista de lá é uma parede do prédio ao lado. "Você pode mudar o edredom, mas não pode mudar a vista," disse Setty.

Não surpreendentemente, os convidados para a reunião dentro da antiga casa de Harris eram pró-Harris. Eles pareciam nervosos no início, ficando mais calmos e animados à medida que a noite avançava.

Em um ponto, quando Harris mencionou que possuía uma arma, alguém gritou: "Ei, oh! Verifique a casa!"

Quando foi colocado à venda pela primeira vez, o espaço não foi anunciado como pertencente a Harris. Só depois que potenciais compradores expressaram interesse é que a agente imobiliária da vice-presidente, Anne Herrera, informou que o negócio incluiria uma vendedora famosa.

"Eles se animaram!" Herrera lembrou, observando que Ji estava entusiasmado desde o início e ficou ainda mais depois de saber que Harris era a proprietária.

Ji recusou entrevista, dizendo que queria manter sua privacidade. Ele respondeu brevemente a algumas perguntas por escrito, dizendo que possuir o antigo espaço de Harris "foi uma experiência esmagadora no início", mas que ele se acostumou. Isso rende boas histórias para contar aos amigos, escreveu.

Ele disse que não pensou em quanto seu investimento poderia crescer se a antiga proprietária se tornasse presidente. De qualquer forma, escreveu, ele está satisfeito com a compra. "Acho que é apenas um lugar agradável e aconchegante."