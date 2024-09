Megainvestidor Bill Ackman diz que proibição do X pode afugentar investidores do Brasil

São Paulo

O megainvestidor norte-americano Bill Ackman criticou a suspensão do X (ex-Twitter), do qual é investidor minoritário, e o congelamento das contas da Starlink no Brasil e disse que as medidas podem afastar investimentos do país.

"A suspensão ilegal do X e o congelamento das contas da Starlink colocam o Brasil em um rápido caminho de se tornar um mercado impossível de investir. A China fez atos similares que levaram a fuga de capitais e ao colapso de preços. O mesmo vai acontecer com o Brasil, a não ser que o país recue rapidamente desses atos ilegais", escreveu o bilionário em sua conta no X na noite de sábado (31).

Como a plataforma está bloqueada no Brasil, a publicação foi enviada por Fernanda Perrin, repórter da Folha em Washington, nos Estados Unidos.

Bill Ackman, CEO da Pershing Square Capital, criticou a suspensão do X no Brasil - Mike Blake/REUTERS

A rede social de Elon Musk foi derrubada na última sexta (30), por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) após a empresa não indicar um representante legal no país.

Apesar da suspensão da rede no Brasil, alguns usuários seguem acessando-a via VPN.

Bill Ackman critica medidas de Moraes contra empresas de Musk - Reprodução/X

A publicação de Ackman veio em resposta ao post de Musk sobre a criação da conta "Alexandre Files" para divulgar decisões sigilosas do ministro relacionadas ao bloqueio de conteúdos e perfis da plataforma.

Neste domingo (1º), a publicação de Ackman, que tem 1,4 milhão de seguidores no X, passou a circular entre brasileiros que discordam da decisão de Moraes em outras redes sociais.

Ackman é apoiador do candidato à presidência dos EUA Donald Trump e conhecido por opiniões polêmicas. No início do ano, ele impulsionou a fritura da ex-reitora da Universidade Harvard, Claudine Gay.

O bilionário foi aluno da instituição e é um dos seus maiores benfeitores. Descendente de judeus e casado com a israelense naturalizada americana Neri Oxman, o empresário ganhou projeção nacional após denunciar uma suposta tolerância da universidade em relação a discursos antissemitas durante a guerra entre Israel e Hamas.

Após a renúncia de Gay, Ackman foi elogiado por representantes da comunidade judaica e por Elon Musk.

Bacharel em artes e com pós-graduação em administração de empresas, Ackman ganhou prestígio no mercado financeiro ao fazer movimentações ousadas que incluíram apostas na desvalorização de grandes companhias. Ele acumulou uma fortuna estimada de US$ 2,5 bilhões (R$ 12,2 bilhões) a US$ 4 bilhões (R$ 19,6 bilhões), segundo veículos de imprensa americanos. Em 2004, criou a Pershing Square, empresa que administra US$ 18 bilhões (R$ 88,4 bilhões) em ativos.

Colaborou Fernanda Perrin.