Nvidia sofre perda recorde de US$ 279 bi em valor de mercado

Reuters

As ações da gigante de IA (inteligência artificial) Nvidia despencaram 9,5% nesta terça-feira (3), na maior queda de valor de mercado em um único dia já registrada por uma empresa dos Estado Unidos, à medida que investidores reduziram o otimismo sobre a IA em uma ampla venda de mercado após dados econômicos fracos.

A Nvidia perdeu US$ 279 bilhões em capitalização de mercado, uma indicação significativa de que os investidores estão se tornando mais cautelosos em relação à tecnologia emergente de IA que impulsionou grande parte dos ganhos do mercado de ações deste ano.

Resultados trimestrais abaixo das expectativas e preocupações sobre retorno de investimentos em IA afetaram ações da empresa - Mike Blake/Reuters

Segundo informações da Bloomberg, as ações caíram mais 2% nas negociações depois do expediente após o Departamento de Justiça dos EUA intimar a Nvidia e outras companhias como parte de uma investigação de violações da lei antitruste.

As últimas preocupações sobre IA surgem após a Nvidia ter apresentado na semana passada uma previsão trimestral que não atendeu às altas expectativas dos investidores, que haviam impulsionado uma alta vertiginosa em suas ações.

A Intel caiu quase 9% depois que a Reuters informou que o CEO Pat Gelsinger e executivos-chave devem apresentar um plano ao conselho de administração para cortar negócios desnecessários e reformular os gastos de capital na fabricante de chips.

Preocupações sobre retornos lentos de grandes investimentos em IA têm atormentado as empresas mais valiosas de Wall Street nas últimas semanas, com as ações da Microsoft e Alphabet, dona do Google, em baixa após a divulgação de seus relatórios trimestrais em julho.

"Algumas pesquisas recentes questionaram se as receitas provenientes apenas da IA eventualmente justificarão essa onda de gastos. Ao avaliar os gastos em IA por empresas individuais, os investidores devem considerar se estão fazendo o melhor uso de seus balanços e capital", escreveram estrategistas da BlackRock em nota aos clientes nesta terça.

A fraqueza das ações de chips acompanhou amplas quedas em Wall Street, com o Nasdaq caindo 3,3% e o S&P 500 2,1%. Os investidores, em sua maioria, esperam que o Fed (Federal Reserve) corte as taxas de juros em 0,25 ponto percentual em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

No entanto, as expectativas minoritárias de um corte de 0,50 ponto percentual subiram para 37% após os dados desta terça-feira sinalizarem que a atividade no setor manufatureiro continua fraca.

Os investidores receberão uma série de dados sobre o mercado de trabalho esta semana, culminando no importante relatório de folhas de pagamento do governo na sexta-feira (6). "Há preocupação sobre o que os números de emprego vão mostrar sobre a sazonalidade", alertou Steve Sosnick, estrategista de mercado da Interactive Brokers.

O índice de chips agora está com alta de 14% em 2024, um pouco abaixo do ganho de 16% do S&P 500.

A perda recorde de valor de mercado em um único dia da Nvidia foi maior do que a queda de US$ 232 bilhões sofrida pela Meta, dona do Facebook, em 3 de fevereiro de 2022, quando a empresa emitiu uma previsão desanimadora, de acordo com dados da LSEG.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Após o relatório trimestral da Nvidia na semana passada, a estimativa média dos analistas para o lucro líquido anual até janeiro de 2025 subiu para US$ 70,35 bilhões, de cerca de US$ 68 bilhões antes do relatório da semana passada.

Essas estimativas de ganhos aumentadas, combinadas com as perdas das ações da Nvidia, fazem com que a fabricante de chips agora esteja sendo negociada a 34 vezes os ganhos esperados, abaixo de mais de 40 em junho e em linha com sua média de dois anos.

A Broadcom, outra fabricante de chips que se beneficiou do boom da computação em IA, caiu 6,2% antes de seu relatório trimestral na semana passada.