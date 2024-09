Relator do combustível do futuro retira jabuti que pode pesar R$ 24 bilhões na conta de luz

Brasília

O deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) retirou do projeto dos biocombustíveis, apelidado de combustível do futuro, o jabuti que pode pesar em R$ 24 bilhões na conta de luz em 2024 e 2025.

O dispositivo foi acrescido ao texto pelo Senado Federal no início de setembro e prevê a prorrogação de um subsídio para energia solar de 12 meses (como é atualmente) para 30 meses.

Jabuti é o termo usado para designar uma proposta colocada dentro de um projeto de lei que não tem a ver com a sua temática original.

Deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), relator do projeto do combustível do futuro - Reinaldo Canato - 27.ago.2018/Folhapress

Relator do projeto na Câmara dos Deputados, Jardim decidiu retirar este trecho do projeto.

Seu relatório, no entanto, ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Câmara e há a possibilidade de os deputados preferirem manter o jabuti. Após a votação, que devem acontecer ainda nesta quarta-feira (11), o texto vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A emenda estendia o prazo para que minigeradores de energia solar possam concluir as instalações de painéis solares. Para se enquadrar nessa categoria, os geradores precisam ter capacidade instalada de 75 kW a 3 MW (megawatts) –eles são, em grande parte, empresas que oferecem assinaturas solares, modelo de negócio hoje alvo do TCU (Tribunal de Contas da União).

O Marco Legal da Geração Distribuída, instituído em 2022, determina que esses geradores precisam concluir suas obras em até 12 meses após o projeto ser aprovado pelas distribuidoras de energia elétrica. O jabuti, porém estendia esse prazo para 30 meses, o que permitiria que aqueles geradores que não conseguiram concluir o prazo anteriormente pudessem ter direito aos subsídios dados à geração distribuída.

Segundo conta do Ministério de Minas e Energia, essa ampliação promovida pode custar R$ 24 bilhões para a conta de luz.

O projeto dos biocombustíveis, chamado também de PL do combustível do futuro, cria programas nacionais para descarbonização do diesel, do combustível de aviação e do gás natural.

O projeto dos biocombustíveis foi aprovado pela Câmara dos Deputados inicialmente em março, atendendo a demandas do setor de petróleo e gás, e com apoio do agronegócio, que deve se beneficiar com o incentivo à produção do biodiesel e de maiores incentivos ao etanol.

O texto também prevê o marco regulatório da estocagem de CO2, de interesse da Petrobras e que pode beneficiar indústrias poluentes.

O projeto também demanda que seja estipulada pelo CNPE uma taxa de mistura de diesel verde no diesel comum. Este percentual deve ser de 13% a 25%.

A proposta também determina que a mistura de etanol à gasolina deve ser de 27%, com variação entre 22% e 35% —atualmente esse escopo está entre 18% e 27,5%.

Depois, o Senado incluiu no texto metas para uso do SAF (sigla em inglês para o combustível aéreo com menor impacto ambiental). E ampliou a cobertura desta legislação para o setor de taxi-aéreo (de voos não regulares).

Pelo texto, os operadores aéreos devem reduzir gradualmente suas emissões de gases de efeito estufa a partir de 2027, por meio do SAF, chegando a 10% em 2037.

O texto também inclui um dispositivo para que as emissões registradas pelo acionamento emergencial de usinas térmelétricas a gás (que costuma ocorrer em tempos de escassez hídrica) não sejam contabilizadas para nas metas gerais de redução de CO2.

O projeto também prevê incentivo à produção de biocombustíveis a partir de matéria-prima da agricultura familiar.