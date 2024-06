Salões embelezam em menos de uma hora e sem agendamento

São Paulo

Localizados próximos a grandes centros empresariais e comerciais, os serviços de "fast beauty" (beleza rápida), feitos em poucos minutos, muitas vezes sem necessidade de agendamento prévio, querem se tornar parte da rotina de clientes, que buscam por atendimentos ágeis.

O barulho dos secadores é quase tudo o que se ouve ao entrar em uma unidade paulistana da bLOw, franquia de salões de cabeleireiro fundada em 2019, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, especializada em escovas rápidas.

Diferente dos salões de beleza convencionais, as cadeiras não estão viradas para espelhos, mas para uma espécie de balcão de bar, com shampoos, condicionadores e finalizadores capilares nas prateleiras.

A bLOw é uma franquia de cabeleireiros especializada no serviço de escovação rápida - Lucas Seixas/Folhapress

Em um cardápio, é possível escolher entre seis tipos de escova. O conceito de bar também se estende aos nomes dos penteados, que fazem referência a drinks alcoólicos, como "volow mule" e "cachopolitan" (no lugar de moscow mule e cosmopolitan). O tempo médio de um atendimento é de 45 minutos.

Para Rômulo Figurelli, 37, sócio-proprietário, o que garante o atendimento rápido é o foco em um só serviço. "A gente abre mão de outros faturamentos para ter uma maior disponibilidade, velocidade e qualidade para o cliente."

Durante a lavagem, podem ser acrescidos tratamentos capilares. Os produtos —veganos e feitos com ingredientes naturais— foram desenvolvidos pela própria marca para agir em no máximo cinco minutos e manter a agilidade do processo, segundo Gabrielle Bernardon, 38, sócia-proprietária.

Os valores variam. Em São Paulo, por exemplo, a escova custa R$ 59. Em outras regiões, pode chegar a R$ 45.

A unidade visitada, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, é a primeira da capital paulista e está aberta há seis meses. A escolha do bairro, segundo Maria Aparecida de Oliveira, 49, dona do salão, foi pensada para atrair diferentes públicos.

"Aqui está bem centralizado, em um conglomerado que tem escritórios, prédios residenciais e hospitais, então a gente atende um público diverso. É um local estratégico".

Os atendimentos começam mais cedo que em outros salões de beleza, a partir das 7h da manhã —horário pensado para que as clientes pudessem se arrumar antes do trabalho. A unidade paulistana abre 7h45.

Até o fim do ano, os sócios querem totalizar 50 unidades comercializadas. Em 2023, a rede fez mais de 200 mil atendimentos e faturou R$ 12,7 milhões.

Para Maisa Blumenfeld, consultora de negócios de beleza, saúde e bem-estar do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), a vantagem de trabalhar com serviços nichados é entender melhor o perfil dos consumidores e, a partir daí, desenhar estratégias que conversem melhor com cada público.

"O cliente quer cada vez mais um atendimento personalizado de acordo com suas necessidades. Essas franquias de ‘fast beauty’ vão atender um público específico, que pede agilidade e rapidez."

Na Sóbrancelhas, rede de estética facial, os atendimentos não precisam ser agendados. Segundo a fundadora Luzia Costa, 44, o intuito é oferecer serviços que caibam nos intervalos dos clientes.

"A gente direciona o franqueado a locais que já tenham um público próprio. Naquela região que tem um shoppingzinho, uma galeria, um supermercado, onde as pessoas vivem o dia a dia. Para facilitar a vida delas, também já vão aproveitar para fazer as sobrancelhas ali."

A rede, que começou há dez anos em Taubaté, no interior de São Paulo, hoje conta com 160 unidades (além do Brasil, também há salões na Argentina, na Bolívia e em Portugal).

Costa estima que, até dezembro, a franquia abra outros 40 salões em território nacional. A empresária projeta ainda comercializar dez unidades na Argentina e outras oito em Portugal. Nos EUA, a primeira operação da Sóbrancelhas deve ser inaugurada em julho deste ano.

O Spa Express, franquia de estética e massoterapia fundada em João Pessoa, na Paraíba, que oferece serviços a domicílio desde 2013, prevê neste ano um crescimento de 20% no número de unidades em relação ao ano passado. A expectativa é que o faturamento da rede dobre.

Como a marca não tem espaço físico, os franqueados recebem suporte para fortalecer a presença digital.

Luciana Piquet, 36, dona do Spa Express, conta que a rede também faz parcerias com influenciadores e médicos. Os serviços domiciliares ainda são pensados para atender mães e donas de casa, além de pacientes no pós-operatório.