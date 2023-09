Império de Prigojin vira alvo de disputas após morte de líder mercenário

The New York Times

Líderes africanos aliados à Rússia haviam se acostumado a lidar com Ievguêni Prigojin, o líder mercenário arrogante e profano que viajava pelo continente em jatos particulares, oferecendo apoio a regimes instáveis com armas e propaganda em troca de ouro e diamantes.

Mas a delegação russa que visitou três países africanos na semana passada foi liderada por uma figura muito diferente, o rígido vice-ministro da Defesa, Iunus-bek Ievkurov. Vestido com um uniforme caqui e uma "telniashka", a roupa de baixo listrada horizontalmente das forças armadas russas, ele sinalizou conformidade e contenção, dando garantias envoltas em linguagem educada.

"Faremos o nosso melhor para ajudá-los", disse ele em uma coletiva de imprensa em Burkina Fasso.

Memorial improvisado após a morte de Ievguêni Prigojin, em Moscou - 24.ago.23 - Reuters

O contraste com o extravagante Prigojin não poderia ter sido maior, e isso estava alinhado com a mensagem que o Kremlin estava transmitindo: após a morte de Prigojin em um acidente de avião no mês passado, as operações da Rússia na África estavam passando por uma nova gestão.

Foi um vislumbre de uma batalha sombria que se desenrola em três continentes: a luta pelo lucrativo império paramilitar e de propaganda que enriqueceu Prigojin e serviu às ambições militares e diplomáticas da Rússia —até que o líder do Grupo Wagner organizou uma rebelião fracassada contra o Kremlin em junho.

Entrevistas com mais de uma dúzia de autoridades atuais e antigas em Washington, Europa, África e Rússia —bem como quatro russos que trabalharam para Prigojin— retratam uma disputa pelos seus ativos entre os principais atores da estrutura de poder russa, incluindo duas agências de inteligência diferentes. Muitos dos entrevistados falaram sob condição de anonimato, para discutir questões diplomáticas e de inteligência sensíveis.

Essas pessoas disseram que a luta é complicada pela lealdade persistente a Prigojin em seu exército privado, onde alguns estão se ressentindo de serem subsumidos pelo Ministério da Defesa da Rússia e, em vez disso, estão apoiando uma transferência de poder para o filho de Prigojin.

"O Grupo Wagner não é apenas sobre o dinheiro —é uma espécie de religião", disse Maksim Chugalei, consultor político de Prigojin, acrescentando que estava orgulhoso de fazer parte da força mercenária. "É improvável que essa estrutura desapareça totalmente. Para mim, isso é impossível."

As entrevistas também revelaram mais sobre a campanha do presidente russo, Vladimir Putin, para desacreditar Prigojin após a rebelião, incluindo sua declaração a um grupo de figuras da mídia de que o líder do Wagner era um ganancioso que havia feito bilhões com "ouro e ostentação".

Os relatos sugerem que, mesmo após a morte, Prigojin continua sendo uma figura definidora da Rússia de Putin —encapsulando o sigilo, as lutas internas e as táticas contraditórias do Kremlin enquanto faz guerra contra a Ucrânia.

Ele era "um sinal de disfunção, um termômetro gritante", disse Serguei Markov, analista pró-Kremlin em Moscou que disse conhecer Prigojin. "Se você tirar o termômetro, a situação não muda."

A disputa pelos ativos de Prigojin, que ele montou ao negociar sua multifacetada capacidade de servir Putin em troca de contratos governamentais, tem implicações de longo alcance. Seu grupo paramilitar foi a força de combate mais eficaz da Rússia na Ucrânia no último ano, e sua dissipação levanta questões sobre a capacidade russa de lançar novas ofensivas. Seu grupo de mídia, completo com uma "fazenda de trolls" online, foi fundamental para minar instituições democráticas ao redor do mundo.

Em nenhum lugar a operação do Wagner tem mais valor para a Rússia do que em países africanos, incluindo Líbia e República Centro-Africana, onde seus mercenários ganharam confiança e riqueza ao apoiar ditadores e autocratas. Esses esforços ajudaram a aumentar a influência da Rússia no continente, enfraquecendo potências ocidentais como França e Estados Unidos.

Autoridades ocidentais informadas sobre avaliações de inteligência confidenciais dizem que duas agências de espionagem russas —o serviço de inteligência estrangeira, o SVR, e a agência de inteligência militar, o GRU— estão disputando o controle de aspectos-chave das operações de Prigojin. Dois funcionários, de governos diferentes, disseram que o SVR provavelmente absorverá os meios de propaganda e desinformação online do Wagner direcionados a países estrangeiros, enquanto o Ministério da Defesa e o GRU poderiam assumir a operação mercenária do Wagner.

Houve sinais na visita de Ievkurov à África de que o ramo de inteligência militar desempenhará um papel-chave no que acontecerá a seguir: a delegação incluiu um dos principais espiões da Rússia, o general Andrei V. Averianov, conhecido por ter liderado uma unidade de elite especializada em subversão, sabotagem e assassinato no exterior.

Vídeos divulgados por Burkina Fasso e Mali mostraram Averianov ao lado de Ievkurov enquanto cortejavam os líderes dos países. Autoridades ocidentais veem o general como um dos principais candidatos para supervisionar pelo menos parte das antigas operações do Grupo Wagner como parte de um sistema em evolução que apresenta várias empresas militares privadas.

O Kremlin se recusou a comentar sobre o futuro do império de Prigojin. "Isso não é absolutamente da nossa conta, e não estamos lidando com isso de forma alguma", disse Dmitri Peskov, porta-voz de Putin.

Uma Campanha para Desacreditar Prigojin

Até a primavera, Prigojin havia se transformado de um oligarca secreto enriquecido por contratos de catering e construção do governo em um senhor da guerra e político populista. Ele recrutou dezenas de milhares de prisioneiros para aumentar as fileiras do Wagner e criticou a liderança militar da Rússia por suposta corrupção e incompetência.

Ele também estava ocupado criando inimigos nos bastidores do Ministério da Defesa russo. Ele conduziu suas próprias negociações de troca de prisioneiros com a agência de inteligência militar da Ucrânia, separada do exército regular, aproveitando seu relacionamento pessoal com Putin para trazer os combatentes do Wagner para casa em vez de membros do serviço militar russo alistados, de acordo com várias pessoas com conhecimento das negociações.

Ao mesmo tempo, membros da elite governante da Rússia se perguntavam por que o Kremlin estava permitindo que Prigojin atacasse tão ferozmente e publicamente os principais líderes militares do país. Duas pessoas próximas ao Kremlin disseram que Putin parecia ter sua própria visão de como gerenciar o senhor da guerra, e seus assessores pareciam impotentes para influenciá-lo.

Então, em 23 de junho, Prigojin lançou sua rebelião, tomando a cidade do sul de Rostov-on-Don e marchando em direção a Moscou. Andrei Krasnobaiev, editor de um site de notícias de Prigojin, disse que não esperava a rebelião do mercenário, apesar dos discursos cada vez mais inflamados do líder do Wagner.

"Muitos colegas o chamam de psicopata", disse ele, referindo-se a outros jornalistas. "Eu não tive essa impressão."

Quando Prigojin abortou sua revolta, aceitando um acordo com o Kremlin, parecia que sua carreira estava acabada, mesmo que ele tivesse tido sorte de escapar com vida. Nas semanas seguintes, ele se afastou do cenário, seu paradeiro era um mistério.

Uma questão-chave era o que aconteceria com seus combatentes mercenários. Enquanto os funcionários do Kremlin discutiam seu futuro, eles enviaram vários milhares para Belarus "para estacioná-los lá", de acordo com um oficial ocidental, dando tempo para descobrir quais oficiais superiores estavam envolvidos na rebelião de Prigojin e reforçar as defesas de Moscou contra qualquer ataque futuro.

Enquanto planejava o destino dos combatentes do Wagner, o Kremlin também iniciou um esforço multifacetado para derrubar a reputação de Prigojin como um denunciante anti-establishment, retratando-o como um empresário egocêntrico motivado pela ganância.

Em 27 de junho, Putin realizou uma reunião a portas fechadas com figuras importantes da mídia russa no Kremlin. De acordo com uma pessoa presente, Putin afirmou que Prigojin havia ganhado US$ 4 bilhões na África com "ouro e ostentação". O ponto de Putin, segundo a pessoa, parecia ser que Prigojin havia enriquecido e não tinha motivo para reclamar.

A Batalha pela África

A guerra na Ucrânia fez pouca diferença para os vastos interesses de Prigojin na África. Embora algumas forças do Wagner na África tenham sido realocadas para a Ucrânia nas primeiras semanas da guerra, a maioria permaneceu no local. Mas a rebelião fracassada em junho colocou as operações africanas do mercenário sob imensa pressão.

Em julho e agosto, ele percorreu o continente em um ritmo frenético, buscando garantir seus aliados e fortalecer seus interesses comerciais, de acordo com autoridades ocidentais e outras pessoas que acompanham seus movimentos. Ele instruiu as tropas do Wagner em Belarus a se prepararem para uma "nova jornada para a África" —onde, segundo a inteligência francesa, cerca de 4.000 mercenários já estavam estacionados.

Dias após a rebelião, no final de junho, altos funcionários do Wagner voaram para o leste da Líbia para se encontrar com o homem forte Khalifa Hifter, a quem eles haviam ajudado a atacar Trípoli em 2019. Sua mensagem, segundo Mohamed Eljarh, analista de segurança que fala regularmente com o círculo íntimo de Hifter, era de que, apesar do drama na Rússia, era negócio como de costume na Líbia.

Na verdade, as coisas estavam prestes a ficar mais preocupantes. Em 30 de junho, um misterioso ataque de drone atingiu a principal base do Wagner no leste da Líbia, levantando questões sobre a vulnerabilidade do grupo mercenário.

Então, altos funcionários do Kremlin começaram a fazer suas próprias viagens à África, transmitindo a mensagem de que a Rússia estava reformulando seus negócios lá.

Liderando o ataque estava Ievkurov, cuja experiência anterior como comandante aerotransportado e governador regional lhe conferia credenciais militares e políticas. Prigojin o havia humilhado publicamente durante a rebelião, mantendo-o como refém e o repreendendo.

Agora, Ievkurov tinha a oportunidade de se vingar. Viajando pela Síria, outro importante posto avançado do Wagner, e vários países africanos, ele procurou trazer as forças do Wagner sob controle mais firme de Moscou.

Foi um ato de equilíbrio arriscado: o ministro teve que convencer não apenas líderes africanos e sírios a mudar de lealdade, mas também veteranos do Wagner fiéis a Prigojin e que poderiam se ressentir do comando rígido do Ministério da Defesa, disseram especialistas. A competição esquentou. No final de julho, manifestações coordenadas em favor do Grupo Wagner eclodiram no Mali, Burkina Fasso e na República Centro-Africana. "Obrigado Rússia! Obrigado Wagner!" alguns manifestantes aplaudiram.

Algumas semanas depois, Prigojin voltou para a África para uma rápida turnê.

Em Bangui, capital da República Centro-Africana, ele visitou seus combatentes e se encontrou com o presidente Faustin-Archange Touadéra em seu palácio à beira do rio para discutir novos negócios, disse um diplomata ocidental e um oficial militar europeu sênior. Um dia depois, ele recebeu uma delegação do Sudão —os mesmos paramilitares que Wagner havia fornecido mísseis— que apresentaram a Prigojin uma caixa de barras de ouro, informou o Wall Street Journal.

Na Líbia, seu avião fez duas escalas, disseram autoridades francesas. E ele fez uma pausa para filmar um vídeo, seu primeiro desde a rebelião, que o mostrava no deserto —analistas disseram que era no Mali— vestido de camuflagem e empunhando um fuzil de assalto. O Grupo Wagner estava se expandindo na África, disse ele.

Mas Ievkurov também estava fazendo novas rondas. Em 22 de agosto, um dia depois que o vídeo de Prigojin foi lançado, o ministro russo chegou à Líbia para suas próprias conversas com Hifter. O relacionamento estava sendo reiniciado, ele disse ao comandante líbio, segundo Eljarh. Os combatentes do Wagner permaneceriam, mas a inteligência militar russa estaria no comando.

Antes de partir, Ievkurov presenteou Hifter com uma pistola —um presente simbolicamente carregado em um país onde o ditador líbio deposto, Muammar Gaddafi, famosamente tinha uma pistola dourada.

No dia seguinte, Prigojin voou de volta para Moscou, onde teve reuniões com autoridades russas, disse Putin posteriormente em declarações televisionadas. Em seguida, ele embarcou em um voo para sua casa, São Petersburgo, junto com seus dois principais vice-presidentes: Dmitri V. Utkin, o principal comandante do Wagner, e Valery Y. Tchekalov, chefe de logística.

Dezenove minutos após a decolagem, o jato começou a se mover erraticamente antes de cair 30.000 pés em cerca de um minuto, colidindo em um campo em uma bola de fogo.

Para Grupo Wagner, um futuro incerto

Para muitos ucranianos, russos, sírios e africanos, Prigojin trouxe dor e sofrimento. Suas agências de propaganda e fazendas de trolls assediaram jornalistas russos e figuras da oposição. Suas forças foram acusadas de crimes de guerra horríveis na Síria, massacres em vários países africanos e tortura de prisioneiros na Ucrânia.

Seus mercenários também não conseguiram conter a violência islâmica nos países onde foram implantados, como no Mali, onde na quinta-feira (7) 49 civis e 15 soldados foram mortos em ataques, segundo o governo.

Mas Prigojin também criou um grupo de seguidores devotos, entre eles Chugalei, que passou mais de um ano na prisão na Líbia enquanto Prigojin fazia campanha por sua eventual libertação.

Entrevistado para este artigo, Chugalei, que está baseado em São Petersburgo, rejeitou a ideia de que o governo russo poderia assumir completamente o controle do Wagner, ou operar tão efetivamente quanto o Wagner, e descreveu o filho pouco conhecido de Prigojin, Pavel, como um potencial herdeiro de seu império.

"Acho que ele tem que assumir alguns dos problemas", disse ele, referindo-se a Pavel Prigojin. "Pelo que sei, ele está preparado para isso."

Em Washington, autoridades que acompanham a disputa pelo legado de Prigojin dizem que ainda é cedo para dizer como isso vai se desenrolar.