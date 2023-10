Exército da Colômbia pede perdão por assassinatos de civis em casos dos 'falsos positivos'

Bogotá | AFP

O Exército da Colômbia pediu perdão, nesta terça-feira (3), aos familiares de civis assassinados por soldados e que, depois de mortos, foram vestidos de guerrilheiros para serem contabilizados como baixas inimigas em cenários montados para simular combates armados.

"Reconhecemos que ocorreram eventos dolorosos cometidos por membros do Exército Nacional e que nunca deveriam ter acontecido", disse o comandante da força, o general Luis Ospina, em Bogotá.

O general Luis Ospina pede perdão a familiares de vítimas durante evento em Bogotá - Juan Pablo Pino -3.out.23/AFP

Diante de familiares das vítimas, o militar disse que os assassinos e seus cúmplices "mancharam a legitimidade" do Exército. "E oferecemos nossas sentidas e sinceras desculpas", acrescentou ele.

Conhecidos como "falsos positivos", os assassinatos de civis são considerados os maiores escândalos envolvendo militares em mais de meio século de conflito armado na Colômbia. Os crimes, na década de 2000, foram estimulados por metas estabelecidas pelo governo no combate aos guerrilheiros.

Respondendo a uma campanha linha-dura na segurança, parte da política do então presidente Álvaro Uribe (2002-2010), as Forças Armadas distribuíram premiações em dinheiro, promoções e outros benefícios para os oficiais que apresentassem grande eficácia na eliminação de combatentes.

Para receber esses prêmios, militares armavam arapucas no interior do país. Mas, em vez de guerrilheiros, civis foram mortos e vestidos de combatentes. Em 2008, uma operação do tipo, em Soacha, perto de Bogotá, foi desmascarada. Familiares de 19 jovens assassinados denunciaram os militares responsáveis pelas mortes dos garotos, mostrando evidências de que eles não faziam parte de organizações armadas. A partir de então, centenas de denúncias similares passaram a surgir.

Em julho, o ministro da Defesa, Iván Velásquez, também pediu desculpas pelas execuções. Ao comentar a declaração de Ospina, o presidente Gustavo Petro descreveu a prática como "genocídio". "Que as armas nunca se voltem contra o povo novamente", afirmou ele, crítico de antigos chefes militares.

Familiares das vítimas exigiram saber quem deu a ordem para assassinar os civis e inflar os números de baixas em troca de benefícios. Desde que grupos que atuam com direitos humanos passaram a cobrar investigação sobre os crimes, comandantes do Exército negam que a ação foi sistemática. Militares chegaram a dizer que os relatos eram invenções de organizações da esquerda para deslegitimar as forças de segurança.

Mas a JEP (Justiça Especial para a Paz), um tribunal criado a partir do acordo entre o Estado colombiano e a ex-guerrilha das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), determinou em 2021 que pelo menos 6.402 pessoas foram assassinadas como parte da estratégia de militares que buscavam apresentar resultados na luta contra as guerrilhas.

Em confissões à JEP, vários militares aposentados contaram como convenciam jovens com ofertas de trabalho para depois matá-los a centenas de quilômetros de suas casas. A maioria das vítimas de Bogotá e Soacha foi levada para Norte de Santander, um departamento na fronteira com a Venezuela.

Alguns relatam terem sido pressionados por seus superiores e acusaram o general Mario Montoya, chefe do Exército de 2006 a 2008 e próximo do ex-presidente Álvaro Uribe, de estimular os crimes. Ao fornecer detalhes sobre o episódio, os soldados podem receber penas alternativas à prisão.