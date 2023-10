Homem de Ferro e personagem de anime votam na eleição da Argentina

São Paulo

As eleições na Argentina são conhecidas pelas peculiaridades em relação ao pleito no Brasil. Além das boletas, cédulas com nome e foto dos candidatos se parecem com os "santinhos", a votação deste domingo (22), contou com o Homem de Ferro, cachorros e personagens de anime.

As urnas fecharam às 18h —Brasília e Buenos Aires têm o mesmo horário—, e a apuração só deve começar a ser divulgada às 22h deste domingo, com informações preliminares que são oficializadas depois. Mas os memes já circulam desde a abertura das urnas.

Com aparições no programa de calouros Got Talent Argentina, o ator Gustavo Loiacono compareceu às urnas em uma escola de Luján, cidade na província de Buenos Aires, trajado de Homem de Ferro, personagem da Marvel.

O ator Gustavo Loiacono vota fantasiado do personagem Homem de Ferro, da Marvel, nas eleições da Argentina - @showdeironman no X

Segundo jornais locais, ele chegou tão cedo para votar que foi brevemente confundido com o presidente da seção eleitoral. "Se quiser levar para sua festa ou para sua empresa o Homem de Ferro da TV, me chame. Se precisar aprender sobre marketing, também", afirmou em uma publicação no Instagram celebrando a repercussão.

Associado ao vencedor das primárias, Javier Milei, por causa das motosserras, outro personagem famoso deu as caras. Em um vídeo no TikTok, um eleitor deixa a sala escura em que escolheu as boletas vestido de Chainsaw Man.

O personagem talvez guarde outra semelhança com a Argentina além das serras nos braços e na cabeça. Na trama, Denji, o protagonista, sobrevive matando demônios com seu cachorrinho Pochita em meio a uma vida atolada em dívidas.

Durante a campanha, Lilia Lemoine, candidata a deputada e aliada de Milei, também se fantasiou de personagens da série. Já na votação deste domingo, ela esteve envolvida em uma confusão porque teria, segundo o site A24, saído da sala escura com uma boleta fora do envelope a ser depositado na urna.

Também houve quem tentasse tranquilizar os eleitores até a divulgação dos resultados preliminares. "Quando você já votou e tem o resto do domingo livre", diz uma publicação que toma emprestada cenas do ator brasileiro Wagner Moura como Pablo Escobar na série "Narcos".

A internet não esqueceu do escândalo que envolveu o chefe de gabinete da província de Buenos Aires, Martín Insaurralde. Ele viralizou ao aparecer ao lado de uma modelo em um luxuoso iate em Marbella, na Espanha, em imagens publicadas nas redes sociais dela no fim de setembro —um dia antes do primeiro debate entre os candidatos à Presidência.

Uma das montagens que circula neste domingo mostra Insaurralde votando sem camisa, como na foto registrada pela modelo.

Personagens ilustres em repartições e locais públicos no Brasil, os cachorros também foram registrados em seções eleitorais neste domingo, lembrando aos eleitores a importância do direito ao voto.

Um vídeo em que a macrista Patricia Bullrich recebe massagens e faz exercícios de respiração também circula com frases que indicam a participação da candidata em um eventual segundo turno nas eleições, cuja data prevista é 19 de novembro.

Já em outro vídeo, um grupo de pessoas comemora quando um homem consegue abrir aos chutes a porta de uma das salas escuras onde fica as boletas. Não há indicação de que o vídeo é deste domingo.