Zelenski diz que conflito de Israel e Hamas tira foco da Guerra da Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou neste sábado (4) que o conflito entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas tirou o foco da Guerra da Ucrânia.

A afirmação foi feita numa entrevista coletiva com a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que está em visita oficial a Kiev.

Ursula von der Leyen e Volodimir Zelenski em reunião em Kiev - Serviço de Imprensa da Ucrânia via AFP

"É claro que está claro que a guerra no Médio Oriente, este conflito, está tirando o foco", afirmou o líder ucraniano.

Von der Leyen disse que vai conversar com o líder sobre o apoio financeiro do bloco "para reconstruir a Ucrânia como uma democracia moderna e próspera".

Na próxima semana, a União Europeia deve divulgar uma atualização sobre o processo de entrada da Ucrânia no bloco, que começou dias após a eclosão da guerra contra a Rússia, em fevereiro de 2022.

Segundo Zelenski, o país está empenhado em prosseguir com reformas, dentre as quais o fortalecimento das práticas anticorrupção.

Von der Leyen também abordará outros temas, como o apoio militar dos europeus à Ucrânia e um novo pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia —que está sendo preparado no momento, de acordo com a líder.

Esta é a sexta visita dela à Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

"A mensagem mais importante é reafirmar que estaremos ao lado da Ucrânia o tempo que for necessário", insistiu ela. "É verdade que a atenção do mundo está mais focada agora no Oriente Médio", admitiu. "Mas eu já tinha planejado essa viagem [a Kiev] há muito tempo."

Na quinta-feira (2), o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, general Valeri Zalujni, afirmou para a revista britânica The Economist que a contraofensiva da Ucrânia contra as forças de ocupação da Rússia em seu território fracassou em seu objetivo principal, cinco meses após ser lançada, colocando em dúvida a eficácia do apoio maciço dado pelo Ocidente à ação.

"Assim como na Primeira Mundial, chegamos a um ponto em que a tecnologia nos colocou em um impasse", afirmou. "Provavelmente não haverá nenhum avanço profundo e bonito", disse, da antecipada campanha iniciada no dia 4 de junho pelos ucranianos.

Esta é a mais dura avaliação ucraniana dos problemas da contraofensiva, que já eram relatados havia meses. As linhas defensivas russas ao longo dos principais focos da ação, no sul e no leste do país, eram muito mais fortes que o antecipado.