Militar da Venezuela contrário à ditadura é encontrado morto no Chile

Ronald Ojeda, um ex-tenente de 32 anos do exército da Venezuela, vivia exilado em Santiago do Chile desde 2017, até ser encontrado morto em 1º de março, dez dias após ter sido sequestrado.

Naquela sexta-feira à noite, as autoridades chilenas confirmaram que encontraram o corpo de Ojeda em uma mala, enterrado sob uma estrutura de cimento no subúrbio de Santiago. Um venezuelano de 17 anos, em situação ilegal no país, foi detido por está conectado ao caso, disseram os promotores chilenos.

Ronald Ojeda Moreno, ex-oficial militar venezuelano e dissidente do governo de Nicolás Maduro, é encontrado morto no Chile - Reprodução / Notícias CHV no Youtube

"A data aproximada da morte foi entre sete e dez dias atrás, coincidindo com a data em que o sequestro ocorreu", disse Héctor Barros, o promotor responsável pelo caso.

As imagens das câmeras de segurança parecem mostrar três homens em uniformes da polícia chilena e equipamento de choque chegando ao apartamento de Ojeda no 14º andar às 3h15 do dia 21 de fevereiro e o levando, descalço e de cueca, pelo corredor. Um quarto homem uniformizado ficou ao lado do porteiro enquanto um veículo cinza esperava do lado de fora.

Sem nenhum pedido de resgate, as autoridades chilenas disseram que o sequestro de Ojeda, que havia protestado contra a ditadura de Nicolás Maduro, pode ter sido obra de agentes venezuelanos. Isso representaria uma nova fronteira na repressão de Maduro, que deve concorrer às eleições.

A ministra do Interior do Chile, Carolina Tohá, disse à mídia local antes de o corpo de Ojeda ser descoberto que se a Venezuela fosse responsável, "seria uma situação sem precedentes, da maior gravidade, sem precedentes no que se refere às relações entre países latino-americanos".

O desaparecimento de Ojeda segue uma série de ações de Maduro contra opositores políticos, apesar de uma decisão dos Estados Unidos em 2023 de suspender algumas de suas sanções a Caracas em troca de concessões como a libertação de prisioneiros políticos.

A repressão de Maduro representa um desafio para os EUA, que devem decidir nas próximas semanas se restaurarão as sanções e arriscarão efeitos como a redução da disponibilidade de petróleo e o aumento do fluxo de migrantes em um momento em que Washington também está se preparando para as eleições.

Ojeda havia protestado contra Maduro antes e depois de fugir de seu país natal. "Ao povo da Venezuela, continuem firmes! Fomos derrubados, mas vamos nos reerguer", disse ele em um vídeo postado no Instagram em janeiro de 2023, vestindo uma camiseta com "Liberdade" escrito na gola e barras de prisão desenhadas sobre um mapa da Venezuela. "A ditadura na Venezuela é um bando de imbecis, um bando de homens fracos."

Em 24 de janeiro, o nome de Ojeda foi incluído em uma lista de 33 soldados ativos e ex-soldados acusados de planejar atividades "criminosas e terroristas" contra Maduro e acusados de traição.

Antes de o corpo ser descoberto, Santiago havia instruído seu embaixador em Caracas a se reunir com o governo venezuelano a respeito do sequestro. A Venezuela, no entanto, negou o envolvimento. Diosdado Cabello, um dos principais membros do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), disse em seu programa de TV que "a Venezuela não tem nada a ver com o sequestro, nada".

O assassinato de um dissidente em solo estrangeiro se assemelharia ao comportamento de Vladimir Putin, da Rússia, ou de Xi Jinping, da China, ambos aliados de Maduro, segundo observadores como Richard Kouyoumdjian, vice-presidente da consultoria de segurança chilena AthenaLab.

Já neste ano, a Venezuela prendeu Rocío San Miguel, uma importante analista militar e advogada da oposição, e membros de sua família também desapareceram por pouco tempo. O país expulsou todos os funcionários do Alto Comissariado das Nações Unidas em Caracas e manteve a proibição da candidata da oposição María Corina Machado de concorrer às eleições presidenciais. As pesquisas locais sugerem que, em uma disputa justa, Corina, simpatizante do mercado, venceria Maduro com 70% dos votos.

"O regime de Maduro está claramente jogando seu próprio jogo e enviando a mensagem de que manter-se no poder é mais importante do que quaisquer incentivos econômicos ou legitimidade internacional que ele possa obter com uma eleição mais livre e mais justa", disse Ryan Berg, diretor do programa das Américas no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

A repressão ocorre no momento em que Maduro desrespeita um acordo apoiado pelos EUA, firmado em Barbados em outubro de 2023 com uma facção da oposição, no qual seu governo prometeu reformas políticas e libertações de presos políticos antes de uma eleição prevista para este ano.

Em resposta, os EUA suspenderam as sanções sobre a energia, a mineração e o comércio de dívidas secundárias da Venezuela, mas disseram que a suspensão seria cancelada se o acordo de Barbados não fosse cumprido.

No mês passado, Washington restabeleceu as sanções à mineradora de ouro estatal Minerven e disse que as sanções ao petróleo e ao gás seriam as próximas se não houvesse progresso nas reformas até 18 de abril de 2024. Mas Caracas fez pouco para sugerir que mudará de rumo.

O governo disse que estava em negociações com um grupo maior de políticos da oposição, incluindo alguns que supostamente estão sob o domínio de Maduro, sobre 20 possíveis datas de eleições, variando de meados de abril a início de dezembro. Os analistas temem que o novo acordo em potencial, descrito por Maduro como "mais inclusivo" do que seu antecessor, seja uma tentativa de prejudicar os políticos que se opõem ao regime. "Eles continuarão jogando esse jogo de tentar dividir a oposição", disse Berg. "É dividir para conquistar".

Maduro, que assumiu o poder após a morte de Hugo Chávez em 2013, supervisionou uma contração econômica de cerca de 70%, apesar de a Venezuela possuir as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo.

Assim como Chávez, ele manteve um controle rígido sobre a dissidência. Cerca de 7,7 milhões de venezuelanos fugiram da repressão e das dificuldades econômicas, muitos deles indo para o norte, para os EUA.

A suspensão das sanções impostas pelos EUA ao setor petrolífero crítico da Venezuela foi considerada uma ajuda para as perspectivas de reeleição do presidente Joe Biden, liberando petróleo em um mercado apertado e reduzindo os fluxos de refugiados ao impulsionar a economia venezuelana. Essa abordagem dos EUA agora parece ter saído pela culatra.

Na última semana de fevereiro, Maduro pareceu explorar sua influência sobre a migração ao se recusar a receber voos de repatriação dos EUA, segundo a mídia americana.

Um dos arquitetos-chave da estratégia dos EUA, Juan González, que é considerado o principal conselheiro de Biden para a América Latina no Conselho de Segurança Nacional (CSN), deixará o cargo este mês. Um porta-voz do CSN disse que a saída de González foi a seu próprio pedido para passar mais tempo com sua família.

"Nossa abordagem sempre foi a de incentivar e promover a governança democrática", disse o porta-voz. "Tomamos medidas em janeiro, revogamos uma das licenças gerais e, na ausência de progresso por parte de Maduro e seus representantes, é improvável que os Estados Unidos renovem [a isenção das sanções de petróleo e gás]".

No entanto, apesar do fracasso em levar Maduro à reforma, os analistas dizem que os EUA podem estar hesitantes em restabelecer totalmente as sanções à empresa petrolífera estatal Petróleos de Venezuela, que agravaram o declínio econômico do país.

"O acordo de Barbados foi assinado sem nenhuma promessa de suspender a proibição de Corina, mas o trato foi adiante porque continha acordos sobre migração, libertação de prisioneiros e petróleo, o que, mais do que uma concessão a Maduro, foi um benefício mútuo para os EUA", disse Luis Vicente León, que dirige o Datanálisis, um instituto de pesquisa e think-tank venezuelano.

"Se os EUA suspenderem as licenças que concederam, eles serão responsáveis pelo que acontecer em seguida."