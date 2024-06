Guerra na Faixa de Gaza divide comunidade LGBTQIA+ nos EUA

The New York Times

Na cidade de veraneio gay de luxo de Fire Island Pines, bandeiras coloridas homenageiam os pioneiros da história LGBTQ+, como a atriz Wanda Sykes e a drag queen RuPaul, em um parque perto do porto. Por algumas horas neste mês, uma bandeira também homenageou o deputado Ritchie Torres, o primeiro integrante abertamente gay afro-latino do Congresso.

Mas Torres também é um defensor declarado de Israel, e pouco depois que sua bandeira foi hasteada, ela foi arrancada pelo grupo ativista gay Act Up, que também foi homenageado no parque, e substituída por duas bandeiras, uma das quais homenageava os palestinos queer.

Manifestante segura pedaço de papelão com frase 'No pride in genocide" ('Sem orgulho no genocídio', em português) nos EUA - Laila Stevens/NYT

Em questão de horas, a bandeira dos palestinos queer também foi arrancada por Michael Lucas, um performer e cineasta pornográfico com histórico de declarações antimuçulmanas.

A disputa em Fire Island, perto de Long Island, foi apenas uma expressão das tensões sobre a guerra na Faixa de Gaza que têm abalado a vida pública americana. Mas dentro da comunidade LGBTQIA+ de Nova York, cujos membros vêm de todos os grupos étnicos e sociais e tendem a ser altamente sensíveis às questões de justiça social, a guerra desencadeou conflitos especialmente intensos.

Essas divisões têm sido amplamente visíveis durante o mês do Orgulho LGBTQIA+, um período normalmente focado em celebração e solidariedade.

A luta sobre como a comunidade deve responder à guerra em Gaza se desenrolou em comentários acalorados online e acusações falsas de atividade pró-Hamas. Em Fire Island, o conflito das bandeiras opôs Torres e proprietários locais, incluindo Michel Lucas, contra os ativistas homenageados no parque. Em outros lugares de Nova York, disputas semelhantes, embora menos visíveis, abalaram bares gays, jantares beneficentes LGBTQIA+ e festividades do Orgulho.

"Acho que as pessoas queer estão principalmente de um lado do debate", disse Afeef Nessouli, jornalista e ativista que tem destacado as histórias de pessoas LGBTQIA+ em Gaza em seus populares canais de mídia social desde o início da guerra. "Parece que as pessoas queer estão se posicionando a favor da Palestina de uma maneira muito intensa."

De fato, membros da comunidade LGBTQIA+ se identificam esmagadoramente como politicamente liberais ou moderados, de acordo com pesquisas. Uma maioria de democratas desaprovou as ações de Israel desde pelo menos novembro passado, um mês após o início da guerra, de acordo com pesquisas da Gallup.

A guerra em Gaza começou em 7 de outubro após um ataque liderado pelo Hamas contra Israel que matou cerca de 1.200 pessoas e resultou em 250 levadas como reféns para Gaza, segundo autoridades israelenses. Desde então, mais de 37 mil pessoas foram mortas em Gaza, disse o Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas. Quase 2 milhões de pessoas foram deslocadas de suas casas em Gaza, e a infraestrutura civil da região foi destruída.

No mês passado, o principal procurador do Tribunal Penal Internacional disse que estava buscando mandados de prisão para os líderes de Israel e do Hamas por crimes contra a humanidade.

Mas apoiadores de Israel, incluindo alguns membros vocalmente LGBTQIA+, frequentemente argumentam que a comunidade deve apoiar o país porque, embora esteja atrás de países ocidentais em algumas questões de direitos gays, é mais tolerante do que outros lugares no Oriente Médio.

Em Gaza, assim como em muitos lugares do mundo árabe, a homossexualidade continua sendo tabu, e a vida gay acontece em grande parte às escondidas. A perseguição governamental não é incomum, e em um caso de grande repercussão, o Hamas matou um comandante proeminente após acusá-lo de desvio e homossexualidade.

"Já ocorreu a eles que o Hamas é um opressor bárbaro dos palestinos queer?" disse Torres, que representa o Bronx, em comunicado após a controvérsia em Fire Island, em referência aos ativistas que removeram sua bandeira. "Um palestino queer é muito mais livre e seguro em Israel do que em uma Faixa de Gaza governada pelo Hamas."

Contas de mídia social pró-Israel, incluindo uma administrada pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, fizeram argumentos semelhantes. Uma postagem compartilhada pelo governo israelense em novembro mostra um soldado israelense sorridente em Gaza segurando uma bandeira arco-íris em frente a prédios destruídos. Um tanque israelense pode ser visto atrás dele.

"A primeira bandeira do orgulho já hasteada em Gaza", disse o ministério das Relações Exteriores na plataforma social X.

Críticos de Israel descrevem esses argumentos como pink-washing, ou seja, o uso da abordagem positiva de um país em relação às questões LGBTQIA+ para distrair de seu fraco histórico de direitos humanos em outras áreas.

"Só porque não podemos ter um desfile do orgulho gay em sua cidade não significa que você merece ser privado de comida ou bombardeado", disse Mordechai Levovitz, fundador da Jewish Queer Youth, uma organização para jovens LGBTQIA+ ortodoxos e ultraortodoxos em Nova York, e crítico da conduta de Israel na guerra.

"Tanto da minha família ainda rejeita muito as pessoas queer, mas eu nunca gostaria que elas fossem machucadas, passassem fome ou fossem oprimidas apenas porque não me aceitam," disse Levovitz, que cresceu em um lar ortodoxo. "Rejeitar esse tipo de binarismo" é uma parte importante de ser membro da comunidade LGBTQIA+, mesmo que seja complicado, ele disse.

Disputas sobre a guerra eclodiram em outros lugares desde 7 de outubro.

Grandes multidões protestaram em uma festa de gala da Human Rights Campaign em Nova York em fevereiro e no GLAAD Media Awards em Los Angeles em maio. Eles denunciaram os laços de ambos os grupos com organizações pró-Israel ou com empreiteiras de defesa que fabricam armas para o exército israelense. Um dos doadores da HRC é a Northrop Grumman, uma empresa de defesa; a GLAAD é parceira da Liga Anti-Difamação, um grupo que combate o antissemitismo e outras formas de intolerância e apoia Israel.

No Brooklyn, a boate Three Dollar Bill passou meses lidando com as consequências de sua decisão de sediar, cancelar e depois desfazer o cancelamento de uma festa do Eurovision, o concurso internacional de música que enfrentou críticas este ano por permitir a participação de Israel. Ativistas de ambos os lados criticaram cada movimento feito pela boate e, nas últimas semanas, ela foi atingida por uma onda de cancelamentos motivados politicamente no mês do Orgulho.

As divisões também envolveram The Center, o proeminente centro comunitário LGBTQIA+ em Greenwich Village, um bairro que desempenhou um papel central na história gay.

Em março, The Center sediou um evento de iftar para o Ramadã, onde gays e muçulmanos transgêneros, seus amigos e líderes comunitários se reuniram para celebrar a quebra diária do jejum.

Mas a própria história conturbada de The Center com pessoas queer do Oriente Médio e muçulmanos pairava grande. Em 2011, houve um conflito depois que Lucas, o cineasta de Fire Island, pressionou com sucesso para cancelar um evento pró-palestino.

Durante seu discurso no evento do Ramadã, Bashar Makhay, um co-organizador da Tarab NYC, uma organização LGBTQIA+ do Oriente Médio, observou que The Center havia se desculpado pelo passado.

Mas ele também instou a ir além e anunciar apoio aos palestinos, "denunciar o pink-washing, exigir um cessar-fogo e condenar o genocídio em curso."

A plateia aplaudiu. Quando os aplausos cessaram, Makhay continuou. "A libertação, incluindo a libertação queer e trans," ele disse, "não é alcançada por meio de silos ou silêncio."

Fire Island tem sido um refúgio de verão para pessoas LGBTQIA+ desde a década de 1950 e recebeu visitantes proeminentes como Calvin Klein, David Geffen, Jonathan Van Ness e Bowen Yang.

O conflito surgiu neste mês após uma cerimônia no Trailblazers Park, um pequeno pavilhão no calçadão onde bandeiras são hasteadas em homenagem a membros notáveis da comunidade LGBTQIA+.

Durante a cerimônia, Iman Le Caire, uma ativista transgênero egípcia que ajudou a estabelecer o parque, pediu o fim da guerra. Ela disse à multidão que quando dizia "Palestina Livre", ela queria dizer "libertem nossas pessoas queer e transgênero" em Gaza e na Cisjordânia.

"Nós apoiamos eles," ela disse. "Quando dizemos, ‘Palestina Livre’, não estamos dizendo, ‘Hamas Livre’."

No entanto, um morador mais tarde acusou Le Caire no Instagram de usar seu discurso para apoiar o Hamas e se envolver em discurso de ódio antissemita, desencadeando dias de discussões.

As tensões aumentaram ainda mais quando membros do Act-Up, um grupo ativista mais conhecido por alertar sobre a crise da Aids nas décadas de 1980 e 1990, derrubaram a bandeira em homenagem a Torres. O grupo a substituiu pela bandeira em homenagem aos palestinos queer e outra para homenagear Cecilia Gentili, uma líder transgênero que faleceu em fevereiro.

Jason Rosenberg, membro do Act-U New York, disse que os membros do grupo planejaram seu protesto depois de saberem que seriam homenageados ao lado de Torres.

"Achamos que Ritchie foi uma escolha ruim para ser homenageado, especialmente este ano, porque ele tem apoiado as políticas de Israel," disse Rosenberg.

Lucas, que rapidamente derrubou a bandeira pró-palestina, é bem conhecido na comunidade por seus anos como colunista em sites de notícias gays. Ele frequentemente criticou o Islã e os muçulmanos e uma vez expressou seu apoio à queima do Alcorão, que comparou ao Mein Kampf. Ele foi amplamente criticado no ano passado depois de postar no Twitter uma foto de um foguete israelense com as palavras "De Michael Lucas, para Gaza" escritas nele.

Lucas postou um vídeo nas redes sociais dele mesmo carregando uma escada para o parque; derrubando a bandeira, que incluía o slogan tradicional do Act-Up, "Silêncio = Morte"; e jogando-a no lixo.

"Não precisamos de propaganda do Hamas nos dividindo," ele escreveu no post com o vídeo. "Caso contrário, esta comunidade ‘aberta e diversa’ será hostil aos judeus."

Torres ecoou Lucas em 2 de junho, escrevendo no X que ao apoiar os palestinos, membros do Act-Up "se alinham abertamente com o Hamas." Lucas disse em um comunicado no sábado que derrubou a bandeira porque achou que os ativistas estavam motivados pelo "clássico, antissemitismo de manual".

Ele questionou por que o Act-Up não protestou contra o tratamento de pessoas gays em países árabes, "mas eles reclamam sobre uma guerra iniciada pelo Hamas da qual não sabem nada. Simplesmente porque envolve judeus."

Eventualmente, a Fire Island Pines Property Owner’s Association, que atua como uma espécie de governo municipal para a colônia de verão, retirou todas as três bandeiras do Trailblazers Park e disse que encontraria uma nova maneira de homenagear Torres.

Seu presidente, Henry Robin, também escreveu uma carta à comunidade elogiando Le Caire, Torres e Act-Up. Ele lembrou a todos que, independentemente de suas diferenças, todos fazem parte da mesma comunidade.

"Não foi a primeira vez, e não será a última, que diferentes segmentos da comunidade LGBTQ+ estiveram em desacordo uns com os outros", escreveu. "Defesa, protesto e até conflito fazem parte da história LGBTQIA+, mas mesmo em meio às nossas discordâncias, podemos continuar a construir um futuro melhor juntos."