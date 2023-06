Se o Código de Defesa do Consumidor coubesse também no universo político, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), poderia ter problemas com o artigo que trata da propaganda enganosa, definida como aquela que, sendo inteira ou parcialmente falsa, induz o cidadão a erro a respeito de dados sobre produtos e serviços.

O questionamento seria pertinente no caso de Nunes, submetido neste mês a uma superexposição na TV. Como de hábito, a fantasia do mundo publicitário passa longe da realidade vivenciada pelo paulistano em seu dia a dia.

Para que os exemplos não se acumulem como as pilhas de entulho pelas ruas da cidade, basta mencionar as críticas frequentes à zeladoria. Não é nada difícil andar pela capital e encontrar lixo abandonado ou buracos que sobrevivem intocados por semanas a fio.

Na publicidade, nada disso aparece. Seja na propaganda partidária do MDB, estrelada por Nunes, seja nas peças institucionais da prefeitura, tudo funciona na metrópole, graças à providência de uma administração simbolizada pela conhecida imagem do canteiro de obras.

Não há dúvidas de que o prefeito tem feito investimento pesado nisso —em propaganda, ao menos. Como mostrou reportagem desta Folha, Nunes alcançou o maior gasto municipal com publicidade em 12 anos e o segundo maior em duas décadas. O único alcaide paulistano que o superou nesse quesito foi Gilberto Kassab (PSD).

Pelos dados oficiais, Nunes aportou R$ 223,7 milhões nessa rubrica ao longo de 2022, enquanto Kassab, em valores corrigidos, destinou R$ 243,2 milhões em 2010.

Tudo porque o atual prefeito pretende disputar a reeleição no ano que vem, mas, até agora, não conquistou nenhuma marca que o torne conhecido da população.

Ex-vereador, Nunes tem sido bem-sucedido na aprovação de projetos na Câmara Municipal. Mesmo aí, porém, falta uma vitrine e sobram problemas, como o recuo no nebuloso programa de reconhecimento facial e o imbróglio da revisão atabalhoada do Plano Diretor da cidade —que ainda desgasta o prefeito por sua proximidade com o setor imobiliário.

Nunes tem todo o direito de buscar a reeleição, embora seja tarefa notoriamente complicada em São Paulo. Entre seus trunfos está um caixa cheio como poucas vezes na história recente do município. Convém que aproveite melhor os recursos à sua disposição.

