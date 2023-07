Na quinta-feira passada (29), a Meta ganhou manchetes ao dizer que retiraria as notícias canadenses do Instagram e do Facebook depois que o Senado liberal aprovou o projeto de lei C-18, que exigiria que o Google e o Facebook pagassem pelas notícias distribuídas em suas plataformas.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...

O projeto de lei tem causado polêmica, com alguns editores afirmando que ele beneficia apenas as grandes empresas de mídia, em detrimento de pequenos veículos digitais. Essa é uma história que foi contada em todo o mundo, mas a verdade é mais complexa. Assim como a imprensa de Murdoch, pequenos veículos na Austrália se beneficiaram. De fato, o projeto de lei canadense –modelado no Código de Negociação da Mídia Noticiosa da Austrália, aprovado na primavera de 2021– canalizou mais de US$ 140 milhões por ano para a mídia jornalística australiana.

Como o interesse pelo código se espalhou, com projetos de lei semelhantes em discussão nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil, o Google ameaçou discretamente abandonar os noticiários locais na Itália e em outros países onde ocorreu a discussão de projetos de lei semelhantes. No Brasil, o Supremo Tribunal ordenou uma investigação do Telegram e do Google depois que o Google interferiu nas buscas e forneceu mensagens de campanha contra o projeto de lei.

Na Austrália, o Facebook bloqueou temporariamente as notícias antes que o código fosse aprovado –gerando ira por não divulgar notícias locais durante a pandemia de Covid 19 e os incêndios florestais–, mas recuou. No Canadá, o Google "ensaiou" abandonar as notícias em fevereiro deste ano.

É um jogo arriscado, em que as plataformas tentam mostrar sua força nesses mercados e a ameaça "saiu pela culatra" na Austrália, diz Rod Sims, ex-presidente da comissão de concorrência que projetou o código australiano.

Aqui na Espanha, há lições a serem aprendidas com os editores espanhóis que aprenderam da maneira mais difícil como lidar com o abandono pelas big techs.

Em 2014, a principal associação de editores da Espanha fez lobby junto ao governo para adotar o chamado "imposto do Google", modificando a Lei de Propriedade Intelectual existente para exigir que os agregadores de notícias pagassem aos editores de notícias por links para seu conteúdo. O dinheiro ganho com as taxas de licenciamento seria pago a todos os editores por meio de um mecanismo de direitos coletivos administrado por uma terceira entidade. Todos os pontos de venda espanhóis, grandes e pequenos, teriam uma participação.

Logotipo do Google em Mountain View, California - Josh Edelson - 10.mai.23/AFP

"Esta lei foi considerada a melhor abordagem pela maioria dos editores europeus", disse Luis Enríquez, atual CEO da Vocento e presidente da associação de editores, quando a lei foi aprovada. E acrescentou: "Tornou-se o pior problema de comunicação que o Google já enfrentou".

Em resposta à nova lei, o Google decidiu fechar sua divisão de notícias, o Google News, o que significou que os links para todas as notícias espanholas foram excluídos de seu agregador de notícias, juntando-se à Dinamarca, que já não fazia parte do Google Notícias pela mesma razão.

A mudança para a lei espanhola gerou uma divisão entre os editores espanhóis. Os nativos digitais se opuseram à taxa de licenciamento, argumentando que isso prejudicaria o tráfego existente em seus sites, já que eles dependiam do tráfego do Google News. Mas, quando a taxa de licenciamento não aconteceu, os pequenos editores ainda foram atingidos. Um estudo encomendado pela associação de pequenos editores mostrou um ano depois uma queda no tráfego de 2,5% para grandes meios de comunicação e uma queda de 15% para meios de comunicação médios ou pequenos.

Hoje, os grandes editores espanhóis dizem que a exclusão do Google News não teve grande efeito em seus negócios. Alguns editores com quem conversamos disseram que a medida é neutra em termos de receita. Outros disseram que os editores se beneficiam ao ter mais controle de seus relacionamentos com leitores e anunciantes.

O Google Notícias foi restabelecido na Espanha em 2022, após um hiato de oito anos. Isso aconteceu porque, no processo legislativo para a implementação da Diretiva de Direitos Autorais da União Europeia, o atual governo espanhol alterou a cláusula de 2014 para permitir que os meios de comunicação negociassem diretamente com a gigante tecnológica.

Os editores agora estão assinando acordos bilaterais de US$ 2 milhões com o Google para seu serviço Google News Showcase. Aqueles com quem falamos concordam que o Google deveria pagar-lhes muito mais, enquanto alguns dizem que os acordos atuais para o serviço Showcase são melhores do que nada.

Em vez do Google News em 2017, o Google abriu o Discover, um feed de notícias personalizado, que direciona o tráfego, mas alguns editores dizem que promove "clickbait" (caça cliques) e não ajuda na receita.

Por esse motivo, alguns editores ainda acham que perder o imposto do Google foi desastroso para o setor jornalístico, principalmente porque muitos acham que o Discover é ainda pior. Se os editores espanhóis tivessem se unido em apoio à manutenção do imposto sobre o Google, poderiam estar desfrutando de um relacionamento direto com leitores e anunciantes.

José Antonio Sánchez, fundador e CEO do El Confidencial, o maior nativo digital, diz que a lição é contar com o tráfego direto que não é filtrado pela busca. "Só acredito em leitores fiéis e frequentes que visitam nosso site diretamente, não pelo Google." Ele definitivamente concorda que os editores precisam se unir contra a grande tecnologia. "A pioneira lei espanhola de 2014 poderia ter causado um grande impacto se os editores estivessem unidos."

Talvez esta seja a melhor lição a aprender com o exemplo espanhol: os editores precisam se unir e negociar duramente para obter pagamentos justos das plataformas que se beneficiam da circulação de notícias. Embora os códigos de negociação não sejam perfeitamente elaborados, o caso da Espanha sugere que eles provavelmente são melhores para apoiar o jornalismo de qualidade do que a alternativa.