O livro "Que Bobagem!", de Natalia Pasternak e Carlos Orsi, obteve notoriedade pelos ataques que faz à psicanálise e outros saberes, inscrevendo-os na categoria de "pseudociências" —que seriam indignas de crédito por não se submeterem ao escrutínio científico.

É preciso submeter o próprio livro ao controle objetivo de suas proposições. Surpreende que os autores não tenham procurado embasar com fatos seu argumento de que a psicanálise não se submete à testagem científica. Uma simples consulta online à Cochrane Library, a prestigiosa coleção de bancos de dados e evidências em medicina, mostra sob a rubrica "psicoterapias psicodinâmicas" (técnicas derivadas da psicanálise), apenas entre os anos 2000-23, 670 pesquisas, das quais 188 especificamente dedicadas ao estudo da eficácia desses tratamentos.

A microbiologista e divulgadora científica Natalia Pasternak é ouvida na CPI da Covid, no Senado - Pedro Ladeira/Folhapress - Folhapress - Folhapress

Para um exemplo recente, a revista World Psychiatry traz em junho de 2023 uma rigorosa metanálise sobre as psicoterapias psicodinâmicas. A conclusão é que estas provaram "ser um tratamento com suporte empírico para transtornos mentais comuns", atingindo "recomendação forte". Esse artigo soma-se a muitos outros demonstrando a eficácia das terapias psicodinâmicas, publicados em periódicos como a Lancet Psychiatry e o American Journal of Psychiatry.

Quanto à capacidade dos principais conceitos da psicanálise de serem pesquisados pela neurobiologia, é impressionante que os autores do livro desconheçam que, em 2004 e 2007, a revista Science publicou dois estudos independentes sobre os mecanismos neurais do conceito psicanalítico de recalque inconsciente. O primeiro artigo cita Freud como motivação da pesquisa na primeira linha do resumo! Ambos corroboram a noção de uma supressão ativa de memórias, pela ação inibitória do córtex pré-frontal sobre hipocampo e amígdala.

Outra omissão incompreensível são os diversos estudos publicados em revistas como Science, Nature e Nature Communications sobre as propriedades associativas das representações linguísticas no cérebro, totalmente compatíveis com as hipóteses psicanalíticas sobre a linguagem, indo da semântica até o nível dos fonemas, tão estudado por Freud e Lacan. Essa negligência atinge também a ciência nacional, pois o grupo de pesquisa coordenado por um dos autores deste artigo [Sidarta Ribeiro] publicou diversos estudos quantitativos sobre a estrutura do discurso inspirados na teoria psicanalítica. Tais estudos, como por exemplo o artigo publicado em 2017 na revista Nature Schizophrenia, mostraram que relatos de sonho são efetivamente um "caminho real para o inconsciente" como proposto por Freud, pois permitem um diagnóstico precoce da esquizofrenia, o que não ocorre com outros tipos de relato.

Além disso, a estrutura da linguagem —não o que se fala, mas de que modo se fala— mostrou-se um marcador fidedigno da esquizofrenia, tal como proposto por Lacan em seus estudos sobre as psicoses.

O suposto isolamento científico da psicanálise é mero negacionismo. Argumentos semelhantes aos aqui elencados podem também ser feitos em relação a outros saberes atacados no livro, como a acupuntura, cuja ação sobre o eixo vago-adrenal foi publicada pela revista Nature em 2021.

A vitória sobre a Covid-19 e o fascismo nos permite sair do modo "frente ampla", permitindo divergências sem comprometer a luta democrática. Respeitando o valioso papel de Pasternak na pandemia, a tentativa de usar o lugar de fala da ciência para lacrar um embate unilateral, raso e generalizado contra saberes tão diversos e importantes como a psicanálise e a acupuntura, é uma grande bobagem.

Decerto útil para vender livros, mas não para qualificar o debate.

* Artigos aqui mencionados e outros estudos relacionados à psicanálise em revistas científicas podem ser acessados em https://bit.ly/artigos-lapsus_unicamp