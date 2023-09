VÁRIOS AUTORES (nomes ao final do texto)

Gostaríamos de manifestar nossa profunda decepção com a substituição de Ana Moser no Ministério dos Esportes. É mais um capítulo de concessões recentes em nome de governabilidade a um custo cada vez maior.

Compromisso com transformações positivas, representatividade social e política, interesse público e competência devem ser bússolas de qualquer decisão governamental. O governo Lula teve seu início buscando equilíbrio de gênero, representatividade social e competência profissional.

A ministra demitida do Esporte, Ana Moser - Eduardo Knapp - 15 mai. 2023/Folhapress - Folhapress

A saída de uma atleta reconhecida, mulher e empreendedora social nos desaponta e serve como alerta de que trocas dessa natureza podem continuar. Ceder às pressões de partidos do centrão não traz garantias de governabilidade e adiciona inquietação quanto aos resultados do mandato presidencial.

Por essas razões, na condição de empreendedores socioambientais ligados a organizações nacionais e internacionais, gostaríamos de expressar nosso desagravo à colega Ana Moser, manifestando preocupação com mudanças que abrem mão de representatividade e compromissos socioambientais.

A diversidade do povo brasileiro e movimentos sociais que subiram a rampa do Planalto também precisa se fazer presente no governo. Por isso, registramos nossa consternação com episódios recentes envolvendo mudanças no meio ambiente, na política indigenista e, agora, também no esporte.

Alice Freitas

Ana Fontes

Ana Lavaquial

Annamaria Barbosa Marchesini

Berenice Kikuchi

Caetano Scanavino

Claudio B. V. Padua

Claudio Sassaki

Cybele Amado

Daiane da Silva Porto

Daiany França Saldanha

Eduardo Pacheco

Elaine Teixeira

Erika Foureaux

Eugênio Scanavino

Fernando Assad

Flora Bitancourt

Gisela Solymos

Isabel Fernandes Motta

José Dias Campos

Karem Worcman

Leonardo Letelier

Lucas Furio Melara

Luciana Chinaglia Quintão

Luís Fernando Guedes Pinto

Maria Teresa Leal

Mariana Madureira

Mariano Cenamo

Marianne Costa

Monica Pasqualin

Nádia Rebouças

Neidinha Suriú

Paula Fabiani

Raquel Barros

Reinaldo Pamponet

Rita de Cacia da Silva

Rodrigo Baggio

Sebastião Alves dos Santos

Sergio Andrade

Sônia Maria Bonici

Suzana Pamponet

Suzana M. Padua

Sylvia Guimarães

Thaís Lazzeri

Tony Marlon

Valdeci Ferreira

Vera Cordeiro

Empreendedores sociais das redes Folha e Schwab e do movimento Catalyst 2030 Brasil