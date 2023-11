Nos próximos dois domingos (5 e 12 de novembro) ocorrerá o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Estudantes de todo o país se preparam para as provas. A universidade, contudo, ainda é para poucos. Conforme os dados do Censo de Educação Superior 2022, 75,7% dos jovens de 18 a 24 anos não cursam o ensino superior. Por outro lado, o número de vagas ociosas nas universidades estaduais e federais supera os 25%. São mais de 186 mil vagas remanescentes em cursos presenciais nas universidades públicas.

Muitos jovens oriundos de famílias de baixa renda não vão realizar a prova, ou por não terem terminado o ensino médio ou por considerarem que não terão condições financeiras para se manter durante o período em que cursariam o tão sonhado ensino superior. Mas como fazer esses jovens acreditarem no sonho de cursar uma universidade?

Nas periferias do Brasil, muitas crianças e adolescentes trabalham —não por escolha, mas por necessidade. Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) sobre trabalho infantil, realizada em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 1,8 milhão de crianças e jovens realizam algum tipo de atividade econômica. Desse total, 1 em cada 5 tinha de 5 a 13 anos; 1 em cada 4, entre 14 e 15 anos; e mais da metade possuía idade de 16 a 17 anos. A remuneração recebida, em média, era de R$ 163 para a faixa etária de 5 a 13 anos, de R$ 376 para aqueles entre 14 e 15 anos e de R$ 560 para os jovens de 16 a 17 anos.

O acesso à informação sobre as políticas de assistência estudantil existentes nas universidades pode ser uma verdadeira porta da esperança para muitos estudantes de periferia saberem que, se ingressarem nessas instituições, poderão ser amparados por programas que garantem alimentação, moradia e recursos básicos para a sobrevivência. Mas quais são essas políticas?

Os restaurantes universitários são uma ferramenta fundamental para a alimentação dos alunos, enquanto as casas de estudantes ou programas de auxílio-moradia são opção aos mais pobres que tiveram de mudar de cidade para ingressar na universidade. Já o auxílio permanência paga valores normalmente superiores a R$ 500 para completar as despesas dos estudantes de baixa renda. Os valores e a quantidade de auxílios disponíveis variam de universidade para universidade.

As políticas de assistência seriam um verdadeiro sonho para muitos daqueles jovens que vivenciaram a realidade do trabalho infantil ou que vivem em condições financeiras precárias. Porém, as informações sobre essas políticas quase não chegam às periferias e, devido a condição financeira precária da família, acabam desistindo se seguir nos estudos.

A divulgação sobre a existência das políticas de assistência estudantil pode ser uma importante ação para possibilitar que os estudantes de baixa renda acreditem que a universidade também é algo possível para eles. O acesso a informações como essas podem auxiliar o Brasil a enfrentar vários dos seus desafios, como a pouca mobilidade social, o número elevado de vagas ociosas e a evasão nas universidades públicas.

A educação pública, gratuita e de qualidade é a ferramenta com maior potencial de transformação social —e somente com acesso pleno à informação ela poderá ser um sonho disponível para todos.