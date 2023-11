Um dos mais pobres recursos de polêmica é a tergiversação. O artigo de Alexandre Schwartsman nesta Folha ("O que Breno Altman esconde?", 17/11) inscreve-se nessa infeliz tradição ao contestar um texto meu ("Quem irá parar a mão assassina de Israel?", 13/11). O autor simplesmente se esquiva do debate mais urgente, assunto exclusivo daquelas linhas, sobre os meios para deter a carnificina israelense contra o povo palestino, especialmente na Faixa de Gaza, impondo imediato e permanente cessar-fogo.

Ávido por maquiar o terrorismo de Estado praticado por Israel, Schwartsman atabalhoadamente apela ao surrado truque sionista de comparar seus críticos aos propagadores de ódio contra judeus —algo insultante contra alguém, como eu, cuja família foi vítima do Holocausto.



Denuncia-me por ressaltar que "a maior causa do antissemitismo é o Estado colonial e racista de Israel". Evidentemente me refiro ao período posterior à Segunda Guerra, quando a derrota do nazismo tornou residual e criminosa, na Europa, a perseguição contra judeus. O recrudescimento ocasional do antissemitismo, desde então, está diretamente vinculado ao papel opressivo do sionismo, causando uma repulsa que lamentavelmente não diferencia essa corrente e o judaísmo.

Acusa-me de pregar a "liquidação do Estado de Israel", resgatando um comentário no qual defendo o fim do regime sionista, com sua substituição por um Estado único, laico e democrático para a Palestina, na qual vivam todos os povos da região, com os mesmos direitos.



Essa proposta nada tem de novidade, sendo advogada tanto por forças palestinas quanto israelenses. Até mesmo para a solução dos dois Estados, considerada morta por muitos estudiosos, seria obstáculo intransponível a persistência, em Israel, de um sistema ditado por supremacia étnico-religiosa, dominação colonial e apartheid. Basta ver a dinâmica de expansionismo e limpeza étnica que marca a história desse Estado desde os primórdios, alimentando a espiral de violência.

Observemos o que se passou desde os Acordos de Oslo, em 1993: cerco marcial dos territórios ocupados, multiplicação dos assentamentos judaicos nessas áreas, controle da água e energia elétrica, monopólio de impostos e moeda, escalada da repressão. São 30 anos de negação à autodeterminação dos palestinos, a comprovar que nunca foi verdadeiro o compromisso dos sionistas com essa perspectiva.

Meu crítico parece inspirado pelo cinismo dos pactos dilatórios. "O caminho para a paz", afirma, "requer a retirada israelense da Cisjordânia, provavelmente com uma permuta justa de terras". Nada diz sobre a Faixa de Gaza e Jerusalém ou igualdade de direitos. De tão honesto em seus propósitos, tampouco se refere aos mais de 600 mil colonos judeus e suas milícias armadas, que ocupam ilegalmente terras pertencentes aos palestinos.



Schwartsman vocaliza o chauvinismo típico de ideologias racistas e coloniais, que se torna mais agressivo na decadência. Antes protegido pela apropriação do Holocausto como álibi, o regime sionista, com as entranhas expostas pelo massacre contra palestinos, vive sua hora mais amarga. Milhões de pessoas, incluindo judeus, estão nas ruas de todo o mundo para repelir tantos atos de sangue, vingança e genocídio.