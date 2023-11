A cidade de São Paulo sedia até este sábado (25) a 28ª Assembleia Anual de Mercocidades. Fundada em 11 de novembro de 1995, a Mercocidades tornou-se uma das mais importantes redes de governos locais da América Latina e é, sem dúvida, uma organização líder em processos de integração regional.

Atualmente, a Mercocidades reúne 375 cidades distribuídas na Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Chile, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia e México, representando a voz de mais de 120 milhões de pessoas. Entre os seus membros, destacam-se as capitais de Montevidéu, Buenos Aires, Lima, Bogotá, La Paz e Santiago do Chile. Além disso, conta com a participação dos estados brasileiros de São Paulo e Minas Gerais.

Desde a sua criação, Mercocidades reivindicou o papel essencial dos municípios como garantia da vida democrática, dos direitos humanos e da justiça social. Também realiza uma agenda de ações de ponta para garantir aos cidadãos o direito a cidades sustentáveis, equitativas e resilientes. Por esses motivos, tornou-se baluarte do municipalismo latino-americano e protagonista em escala global.

Vista aérea da região central de São Paulo, a maior metrópole da América do Sul - Danilo Verpa/Folhapress - Folhapress

Todos os anos, os representantes das cidades-membros se reúnem para realizar a Assembleia Anual de Mercocidades, na qual as novas autoridades assumem o cargo. Para o período 2023-24 e perto de 470 anos de história, a cidade de São Paulo está sediando a 28º cúpula para assumir, pela segunda vez, a presidência da rede.

Megalópole com mais de 12 milhões de habitantes e uma região metropolitana com mais de 22 milhões de pessoas, São Paulo não é apenas o maior município da América Latina mas também um grande centro cultural que abre suas portas para milhares de migrantes que a escolhem para se desenvolver.

Líder em inovação, arte e vanguarda, a grande cidade do Cone Sul dará continuidade ao mandato de Montevidéu para que a Mercocidades avance na busca da Agenda 2030 em busca uma região cada vez mais sustentável, justa e segura, e em sintonia com as metas globais.

Nossa rede luta por um mundo mais justo, plural e inclusivo. Desta forma, nossos governos locais fortaleceram a cooperação para responder à preocupante morfologia da exclusão social e das desigualdades que não garantem o pleno exercício dos direitos humanos.

Será então nesta nova cúpula, onde levantamos, mais uma vez, a mensagem das cidades da América Latina antes da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28). Embora seja um problema que afeta a cidadania global, os municípios latino-americanos entendem que as responsabilidades pelos efeitos da crise climática não podem ser concentradas nas nações periféricas, que geram um percentual muito baixo de emissões de gases de efeito estufa, mesmo que seus habitantes sejam seriamente afetados pelas mudanças.

Nesse sentido e com a liderança de São Paulo, a Mercocidades continuará trabalhando ativamente para participar da mesa de tomada de decisão global e garantir cidades mais inclusivas e habitáveis para nossos cidadãos.

A experiência de nossa rede nos levou a assumir a presidência e a vice-presidência para a América Latina dentro da rede global Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU). Dessa forma, fazemos com que a voz das cidades latino-americanas seja ouvida na esfera global por meio de alianças estratégicas, que nos permitem forjar um pacto para proteger o futuro das pessoas, do planeta e dos governos com suas instituições.

Com a relevância da cidade de São Paulo à frente da presidência, a Mercocidades seguirá ampliando horizontes, estreitando laços e pactuando mais cidades, com o protagonismo de jovens e mulheres. Num contexto global de crises e emergências humanitárias e planetárias, os municípios desempenham um papel fundamental na promoção e defesa da paz, da justiça social e do respeito pela diversidade.

Diante da proliferação global de discursos de ódio e negadores em torno de grandes acordos globais, como mudanças climáticas, direitos humanos, coexistência, paz e igualdade de gênero, a centralidade dos governos locais democraticamente eleitos é decisiva. Nesse sentido e na defesa urgente da democracia como ponto de partida para garantir um mundo mais solidário, sustentável e pacífico, a Mercocidades promove a integração, a cooperação e a fraternidade para garantir os direitos inalienáveis das gerações presentes e futuras.

Desta forma, e durante o período 2023-24, a cidade de São Paulo liderará o movimento municipalista latino-americano. Paulistanos, confiamos em vocês.