Pesquisa recente da Fundação Itaú, realizada com o Datafolha, mostrou que os brasileiros se reencontraram em definitivo com a culturaem 2023, motivados pelo desejo de convívio e pela busca por bem-estar, diversão e conhecimento.

Além dos números excepcionais dos festivais de música que atraíram multidões, foi expressiva a volta a museus, cinemas, teatros, espetáculos infantis, saraus e seminários, em um movimento que comprova a importância da cultura para a sociedade. De acordo com os dados coletados, cerca de 10 milhões de brasileiros —especialmente jovens de 16 a 24 anos— retomaram o hábito de realizar atividades culturais no país, seja no mundo virtual, seja em programas presenciais, depois de um longo período de adormecimento que vivenciamos na pandemia.

O desejo de interação social foi o principal motivador para o reencontro do público com a cultura, de acordo com 28% da amostra. A busca por momentos de lazer e relaxamento também alimentou o fenômeno, segundo 23% dos respondentes, assim como a oportunidade de adquirir conhecimento (20%).

A cultura é fundamental para o bem-estar dos indivíduos e um elixir para combater questões de saúde mental e emocional que enfrentamos neste momento pós-pandêmico. A pesquisa mostrou que 4 em cada 10 brasileiros tiveram algum problema do gênero nos últimos 12 meses.

De acordo com os dados apurados no levantamento, 54% dizem que a cultura é fonte de bem-estar —à frente de outras atividades de lazer, como frequentar parques, igrejas, praias e passear, mencionados por 19% da amostra. Ir ao cinema e ao teatro, e assistir a shows e festivais de música, figuram como destaque dos hábitos culturais que mexem no ponteiro da qualidade de vida dos entrevistados.

No âmbito da saúde mental, o impacto positivo da cultura é reconhecido com veemência pelos brasileiros. Entre os entrevistados, 64% declararam concordar totalmente que a cultura diminui o estresse, a sensação de tristeza (61%), a sensação de solidão (61%), melhora o relacionamento em casa (58%), a qualidade de vida (57%) e a relação no trabalho (50%).

No entanto, o avanço da cultura no Brasil esbarra nas desigualdades sociais e nos marcadores de escolaridade. Os dados da pesquisa da Fundação Itaú/Datafolha revelam que 50% dos indivíduos das classes A/B praticam alguma atividade cultural no país. Entre os indivíduos das classes D/E, o índice cai para 27%. A prática de atividades culturais também é maior entre os indivíduos com ensino superior (54%) do que entre aqueles que possuem apenas o ensino fundamental (13%).

Os efeitos positivos das atividades culturais precisam ser ampliados para que todos tenham acesso a esse tipo de vivência. É necessário fortalecer a oferta de atividades para todos os públicos, criar mecanismos de incentivo à participação, implementar campanhas que atinjam as diferentes camadas e regiões, apoiar artistas e produtores culturais, estimular a inclusão dessa pauta nas escolas públicas e fortalecer as festas regionais. Definitivamente, a cultura tem de estar no centro das políticas públicas no Brasil.