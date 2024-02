Segundo o Censo Escolar 2023, divulgado na quinta (22), mais de 68 milhões de brasileiros acima de 18 anos não concluíram a educação básica e não estudam; na faixa de 18 a 24 anos, são mais de 4 milhões.

Esses números apontam para gargalos no ensino médio, no qual se verificam os principais problemas que levam à evasão escolar.

A taxa de reprovação é mais alta na primeira (4,1%) e na terceira série (5,6%) dessa etapa, de acordo com dados entre 2020 e 2021 levantados pela pesquisa. Não à toa, as taxas de abandono dos estudos chegam a 7% e 7,1% no primeiro e no segundo ano, respectivamente, e 5,9% na média dos três anos.

É inescapável, entende este jornal, dar continuidade à reforma dessa etapa da vida escolar, que tem como objetivos tornar o currículo mais atraente, com a oferta de percursos formativos focados em áreas de interesse dos alunos, e estimular a educação profissional.

Nesta última, as matrículas foram de 1,9 milhão em 2019 para 2,4 milhões em 2023 —1,3 milhão na rede pública e 1,07 milhão na particular.

Mas maior parcela dos alunos (44,7%) está na modalidade subsequente do ensino técnico, quando foi concluído o ensino médio. Seria mais adequado elevar a participação nos modelos integrado (32,4%) e concomitante (13,7%).

O ensino de tempo integral, que melhora o aprendizado e ajuda a diminuir a evasão, também evoluiu, com 21% das matrículas na educação básica em 2023 —alta de 5,1 pontos percentuais em relação a 2021. Mas o país ainda não alcançou a meta do Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014, que prevê 25% de matrículas neste ano.

Outro incremento foi o número de alunos em creches, que subiu de 3,4 milhões em 2021 para 4,1 milhões em 2023. Para cumprir o PNE, que estipula 50% de crianças entre 0 e 3 anos, o número precisa chegar a cerca de 5 milhões.

Apesar de melhoras, o Brasil ainda está muito aquém dos parâmetros de uma educação de qualidade.

Espera-se que os achados do censo orientem uma alocação eficiente de recursos públicos para resolver problemas desse setor fundamental para a redução da exorbitante desigualdade social do país.

