Quando a palavra "mulheres" foi mencionada pela primeira vez após quase uma hora de discursos na Câmara de Niterói (RJ), no começo do mês, a vereadora trans Benny Briolly (PSOL) ao mesmo tempo acendeu um alerta e evidenciou uma triste realidade.

Na cidade com uma das maiores proporções de eleitoras no país, Briolly é a única vereadora mulher. Resgatou, em sua fala no debate sobre a lei de uso e ocupação de solo, um temor feminino: andar nas ruas após as 22h.

As dez cidades líderes em eleitorado feminino não têm nenhuma prefeita, como mostrou a Folha com dados do TSE. E elas comandam as urnas —52,6% dos aptos a votar são do sexo feminino.

A vereadora de Niterói Benny Briolly (PSOL), durante sessão da Câmara de Niterói (RJ) - Eduardo Anizelli/Folhapress

O cenário de poucas na corrida eleitoral, mesmo com o crescente número de eleitoras, repete o do Brasil de 2022. Mulheres eram apenas 1 em cada 7 dos pré-candidatos a governos estaduais.

Saíram eleita Raquel Lyra (PSDB), em Pernambuco, e reeleita Fátima Bezerra (PT), no Rio Grande do Norte. Desde a redemocratização, em 1985, o total de candidatas que foram escolhidas nas urnas para o comando de estados é de apenas dez.

São as mulheres as maiores usuárias do serviço público. Estão com filhos nas creches e unidades de saúde, levam no seu nome cartões de benefícios sociais.

É o olhar crítico sobre o funcionamento destes serviços cotidianos o que certamente deve mais pesar para elas na escolha de quem serão os seus representantes na prefeitura e na Câmara.

Resta saber se partidos formarão chapas femininas competitivas para as eleições municipais e se candidatas conseguirão captar a atenção deste público. Ou se caberá majoritariamente aos homens, como de costume, comandar e legislar sobre a vida da população.