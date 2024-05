Em 22 de novembro de 2023, o Partido da Liberdade (PVV), fundado e liderado por Geert Wilders, tornou-se o maior partido da Holanda, com 37 assentos em um Parlamento de 150. Desde então, foram realizadas extensas negociações de coalizão, que foram, como sempre, muito difíceis em um país com 20 partidos políticos no Legislativo e 29 que não estão representados na Casa.

Dessa vez, no entanto, a vitória eleitoral de um partido islamofóbico foi uma complicação adicional, embora Wilders tenha atenuado um pouco as posições mais radicais (como o fechamento de mesquitas) em seu programa eleitoral mais recente. Apesar de suas ideias e atividades racistas notórias internacionalmente, Wilders foi finalmente aceito para fazer parte do governo holandês.

O líder da ultradireita na Holanda, Geert Wilders - Sem van der Wal - 16.mai.24/AFP - AFP

O fato de Wilders não ter se tornado um menino de coro democrático era óbvio no restante do programa "moderado", que é um exemplo clássico da configuração ideológica do nativismo, combinando racismo e nacionalismo. Os eleitores holandeses podem ter muitos motivos para votar em um partido da direita radical, mesmo que seja apenas como um protesto contra as outras legendas da esquerda ou da direita, como é o caso em outros países europeus.

Mas o racismo explícito de Wilders aparentemente não parece ser motivo suficiente para que quase 2,5 milhões de holandeses não votem nele, nem para que outros partidos não governem com ele. Em outras palavras, entre os problemas sociais da Holanda, o racismo, o preconceito e a discriminação generalizados não parecem ser um grande problema para muitos.

Criticar a imigração em massa em um país superpopuloso e com uma grave falta de moradia é uma coisa, e a maioria dos partidos se opõe a isso. Mas descrever a chegada de refugiados em termos de metáforas como "tsunami de asilo", caracterizar os migrantes não ocidentais como uma ameaça à "nossa" civilização "ocidental" e acusá-los falsamente da maioria dos crimes e da exploração maciça dos serviços sociais é mais do que a habitual hipérbole eleitoral ou as mentiras padrão da direita radical.

Pintar supostos luxos e cuidados de saúde gratuitos fornecidos aos refugiados como políticas das "elites liberais de esquerda", e tendo como pano de fundo a pobreza dos contribuintes holandeses, é a estratégia populista usual para obter votos, mesmo em um dos países mais ricos da Europa. O racismo da suposta supremacia cultural da "nossa" civilização é combinado com o habitual revisionismo nacionalista.

O notório colonialismo holandês, a escravidão e a opressão militar contra os movimentos de independência nas colônias não devem, obviamente, ser desculpados, mesmo que o rei tenha feito isso.

Essa negação revisionista de crimes históricos graves não se encaixa bem com o possível orgulho nacionalista da admissão de refugiados judeus e outros refugiados religiosos e políticos nos séculos anteriores que contribuíram para a "nossa" cultura e economia.

De fato, esses refugiados não são mencionados quando o programa recomenda a celebração dos "heróis" da "nossa" história. Apesar da mitigação eleitoral, mas ainda assim da islamofobia radical, essas estão entre as ideias reacionárias toleradas por um partido que estará no poder do país supostamente "progressista", uma nação que não será um exemplo democrático na luta europeia contra a direita radical.

Além disso, por causa de seu nome, a Holanda também é conhecida como Países Baixos. Dificilmente poderá fundar mais baixo ainda, a menos que sejam construídos diques ideológicos contra o único tsunami real que ameaça o país: a ameaça do racismo.